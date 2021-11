La fortuna de Freddie Mercury: cuánto dinero tenía y cómo repartió su herencia el vocalista de Queen

Te interesa Las seis actuaciones imprescindibles de Freddie Mercury

Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991, sin descendencia y con una enorme fortuna.

El líder de Queen tenía un patrimonio valorado entre 50 y 60 millones de dólares, según apunta Celebrity Neth Worth, un dinero que dejó a sus seres más queridos. Mary Austin, quien fue su novia y su prometida, fue la gran beneficiada.

Una fortuna para Mary Austin

Mary Austin, pareja de Mercury entre 1970 y 1976, fue la gran beneficiada. La joven y el artista fueron pareja durante su juventud y a ella le dedicó el tema Love Of My Life. Cuando el músico murió, recibió la mitad de su fortuna y la mansión de Garden Lodge, valorada en 22,5 millones de dólares, en la que reside actualmente.

La mansión de Garden Lodge, en Kensington. // Gtresonline

No termina ahí la herencia que recibió de Mercury. El artista dejó a nombre de Austin la mitad (50%) de las futuras ganancias que le corresponderían como derechos de autor por su participación en Queen. El resto de esas ganancias serían para sus padres (25%) y su hermana (25%).

Se estima que solo en 2014 ganó gracias a estos derechos 54 millones de euros. Otro ejemplo de lo que suponen esos royalties, recogido en The Hollywood Reporter, indica que de los más de 32 millones de discos que Queen ha vendido en Estados Unidos, la mitad fueron después del fallecimiento de Mercury.

El diario británico Daily Mail explica que las ganancias derivadas de los derechos de la banda Queen se dividen entre los herederos del cantante (Mary Austin, sus padres y su hermana) y sus tres compañeros de grupo: el guitarrista Brian May, el batería Roger Taylor y el bajista John Deacon. Se calcula que a Mary Austin le corresponde alrededor del 19% del total, algo que nunca gustó a sus compañeros de la banda.

Los 60 millones de la película 'Bohemian Rhapsody'

Los ingresos recibidos por Mary Austin no terminan ahí ni tampoco dejan de crecer. Al dinero que recibe cada año por los royalties de Queen, se suman los beneficios por la película Bohemian Rhapsody.

De los 900 millones de dólares recaudados por la película protagonizada por Rami Malek, se estima que Mary Austin se embolsó 60 millones de dólares en royalties. El resto de los miembros de la banda se embolsaron 90 millones de dólares cada uno gracias a la recaudación de la película sobre la famosa banda británica.

El dinero para Jim Hutton, la última pareja de Mercury

Freddie Mercury y Mary Austin terminaron su relación sentimental cuando este descubrió su verdadera sexualidad. Le dijo a Mary Austin que creía que era bisexual y ella, que lo tenía más claro, le respondió: "No creo que seas bisexual. Creo que eres gay".

Diez años después de la separación, Freddie Mercury empezó una relación con Jim Hutton, su última pareja, al que se refería como su esposo. Vivieron juntos hasta el fallecimiento de Mercury, aunque Hutton corrió peor suerte que Mary Austin en el reparto del testamento. El peluquero, natural de Irlanda, recibió 500.000 dólares y un terreno en Irlanda, donde construyó una casa en la que vivió tras tener que dejar Lodge Garden.

Esa misma cantidad fue la que Mercury dejó a su amigo y asistente personal, Peter Freestone, y a su cocinero y exnovio, Joe Fanelli. Ambos vivían con Freddie y Jim en la residencia de Kensington y también tuvieron que dejarla inmediatamente tras su muerte. "No teníamos otro sitio adonde ir, y necesitábamos un tiempo para organizamos. Nos habríamos marchado cuanto antes [...] La conducta de Mary fue ciertamente desconcertante", explicó Freestone en el libro Freddie Mercury. La Biografía Definitiva de la periodista Lesley Ann Jones.

A este reparto hay que añadir los 100.000 dólares que el músico dejó a su chófer Terry Giddings.

El dinero para los padres y la hermana de Freddie Mercury

Mercury no se olvidó de sus padres ni de su única hermana en el reparto de sus bienes. En su testamento, los padres del artista recibieron el 25% de su fortuna y su hermana Kashmira Bulsara, el otro 25%.

Tanto Jer Bulsara como Bomi Bulsara han fallecido ya, lo que ha supuesto un beneficio de nuevo para Mary Austin. Ahora es la heredera del 75% de las ganancias ulteriores de Freddie, tal y como dejó escrito el cantante en su testamento.

Kashmira Bulsara // Getty

El regalo para Elton John

Elton John también estuvo en los pensamientos de Freddie Mercury cuando el vocalista de Queen repartió su patrimonio. El cantante británico lo contó en su libro Love is the Cure: On Life, Loss, and the End of AIDS, que publicó en 2012. En el libro cuenta la relación que tuvo con Mercury y lo dura que fue su pérdida. Además hace una desconocida revelación.

John recibió un último regalo de Mercury tras su muerte. "Freddie murió el 24 de noviembre de 1991. El día de Navidad, me enteré de que Freddie me había dejado un último testamento propio de su preocupación por los demás. Me estaba lamentando cuando apareció un amigo en la puerta de mi casa y me entregó algo envuelto en una funda de almohada. Lo abrí y dentro había un cuadro de uno de mis pintores favoritos. Y había una nota de Freddie", cuenta el artista. Decía: "Querida Sharon, he pensado que esto te gustaría. Con cariño, Melina. Feliz Navidad".

Elton John con Peter Straker y Freddie Mercury // Getty

"Mientras estaba allí postrado, Freddie lo había visto en uno de sus catálogos de subastas y lo había comprado para mí. Se le ocurrían regalos para una Navidad que en el fondo debía de saber que no vería, pensando en otras personas cuando estaba tan enfermo que no debería haber pensado en nadie más que en sí mismo. Freddie era magnífico", escribe Elton John.

La nota hace referencia a los "alter egos de drag-queens" que usaban los cantantes. Melina era Mercury y Sharon, John.