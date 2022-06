La frase de Shakira en 'Don't you worry', ¿un dardo para Gerard Piqué?

El lanzamiento de Te Felicito, el éxito de Shakira y Rauw Alejandro, llegó pocas semanas antes de que la colombiana y su marido, el futbolista Gerard Piqué, comunicasen su decisión de separarse por el bien de sus hijos.

A partir de aquí, y alimentado por los rumores de infidelidad por parte del defensa, fueron muchos los que vieron en la letra de Te felicito una clara dedicatoria a Piqué y a sus engaños.

¿Podría haberse inspirado Shakira en su inminente ruptura para lanzar este temazo?

Y aún hay más. Porque la colombiana está imparable y ha vuelto a sacar otro hit que tiene todas las papeletas para convertirse en una de las canciones del verano: Don't you worry, junto a David Guetta y Black Eyed Peas.

Los artistas han presentado la canción con un videoclip de inspiración futurista en la que la artista tiene que comunicarse con un ser del espacio exterior y lo hace en lengua de signos.

¿Dardo a Piqué en su nueva canción?

Este lanzamiento ha tenido lugar en mitad de toda la polémica que aún colea de la separación de Shakira y Piqué y el reciente viaje del futbolista acompañado de una joven rubia con la que se le vincula sentimentalmente desde hace semanas.

Si a esto le sumamos que una de las frases que canta Shakira en Don't you worry es "I feel so alive, I'ma live my best life / Do just, do just what I like / Get that press /I was down now I rise up / Head up and my eyes up / I keep getting wiser" (Me siento tan viva, voy a vivir mi mejor vida / Hacer solo lo que me gusta / Estaba deprimida y ahora me levanto / Levanto la cabeza y mis ojos hacia arriba / Me estoy haciendo más sabia".

Una estrofa que muchos han pensado que podía tratarse de un dardo envenenado a Piqué para demostrarle que su ruptura no es otra cosa que una gran oportunidad para ser más feliz.