Un guardia de seguridad roba el show en el concierto de Anne-Marie con unos atrevidos pasos de baile

Trabajar durante el concierto de tu artista favorita debe ser una ardua misión, especialmente cuando tocan ese tema que hace que tus brazos y tus piernas se muevan prácticamente solos. Sin embargo, aunque muchos consiguen aguantar la compostura, un guardia de seguridad no pudo evitar dejarse llevar durante el concierto de la cantante Anne-Marie.

El pasado 29 de agosto, la intérprete británica interpretó durante su concierto en Scarborough algunos de sus temas más conocidos, como Friends, Our Song o Perfect To Me, ante la atenta mirada de sus fans, que disfrutaban de los mejores éxitos de la cantante.

Uno de estos fans, Peter, no pasó desapercibido para los asistentes al show. De hecho, en los vídeos de aquellos que se encontraban en primera fila se puede ver a este hombre disfrutando de la música del artista. Y es que, a pesar de que se encontraba trabajando como guardia de seguridad en el concierto, no pudo evitar dejarse llevar al escuchar 2002, el tema más conocido de la artista británica.

Con un atrevido baile, este guardia de seguridad animó a todos los presentes en el concierto a darlo todo durante la actuación de Anne-Marie, agitando con entusiasmo los brazos en el aire al ritmo de la canción.

Esto no pasó desapercibido para la cantante, que interrumpió su concierto al percatarse de lo que ocurría: "Tengo que comprobarlo, ¿estabas cantando?", le preguntaba. Ante su respuesta afirmativa, la artista, muy sorprendida y emocionada, continuaba mucho más motivada con su show, que ahora tenía un claro protagonista de chaleco amarillo y con unos pasos de baile muy contagiosos.

El vídeo del baile del guardia de seguridad supera ya en TikTok los 20 millones de visitas, todo un éxito para la plataforma de contenido online que ha dejado a Peter "abrumado". El clip tiene miles de comentarios, donde muchos usuarios han alabado la actitud y los movimientos de Peter, calificándolo de "leyenda absoluta".

"Era su espectáculo, Anne Marie era la bailarina de respaldo", comentaba uno de ellos, demostrando que, sin querer, este guardia de seguridad robó el show de la cantante británica.