Harry Styles y le canta a su ex desde la costa italiana en 'Golden'

Fine Line, el segundo álbum de Harry Styles lanzado en diciembre de 2019, continúa dándole alegrías al artista británico. Su cuarto sencillo, 'Watermelon Sugar' está siendo todo un éxito en las listas de ventas, tal como ocurrió con Lights Up, Adore You o Falling.

Casi un año después del lanzamiento del disco, Harry lanza el quinto single, 'Golden'. Uno de los temas más animados del disco que parece que está dedicada a una persona en concreto, Camille Rowe.

Camille y Harry mantuvieron una relación entre 2017 y 2018 y "la ruptura tuvo un impacto enorme en él", explicó el guitarrista Kid Harpoon, quien participó en Fine line, asegurando que hay varios temas dedicados a la modelo. Uno de ellos es la desgarradora Falling y otra es 'Golden', el tema que abre el álbum.

Para el videoclip de 'Golden', dirigido por Ben y Gabe Turner, Harry viajó hasta la costa italiana donde lo vemos disfrutando en un lago, corriendo por sus calles de lo más sonriente o conduciendo un coche. Sin una trama concreta, se trata de un vídeo para lucir la imagen del cantante, con un resultado de lo más efectivo ya que se ha colocado en el número 1 de tendencias en Youtube desde su lanzamiento.

LETRA DE 'GOLDEN', DE HARRY STYLES

Golden, Golden, Golden

As I open my eyes

Hold it, focus, hoping

Take me back to the light

I know you were way too bright for me

I’m hopeless, broken

So you wait for me in the sky

Browns my skin just right

You’re so Golden

You’re so Golden,

I’m out of my head

And I know that you’re scared

Because hearts get broken

I don’t wanna be alone

I don’t wanna be alone

When it ends

Don’t wanna let you know

I don’t wanna be alone

But I can feel it take a hold

I can feel you take control

Of who I am and all I’ve ever known

Loving you’s the antidote

Golden

You’re so Golden

I don’t wanna be alone

You’re so Golden

You’re so Golden

I’m out of my head

And I know that you’re scared

Because hearts get broken

Golden

Golden

Golden

I know that you’re scared

Because I’m so open

You’re so Golden

I don’t wanna be alone

You’re so Golden

You’re so Golden

You’re so Golden

I’m out of my head

And I know that you’re scared

Because hearts get broken