La importante lección que Christina Aguilera ha aprendido grabando 'La Fuerza' en español

Christina Aguilera acaba de lanzar La Fuerza. Este EP de seis canciones que supone el regreso a la música en español para la artista, tras más de 20 años desde que publicó Mi Reflejo.

“Mi Reflejo ha sido un momento tan hermoso y especial en mi vida, pero fue hace más de 20 años cuando apenas comenzaba a aparecer en escena. Estaba muy verde para el negocio. Yo era bebé Christina", ha revelado para Hola USA.

Dos décadas después, Christina ha sentido que era el momento idóneo para regresar a sus raíces desde un nuevo punto de vista. "Haber sido madre, haber experimentado la carrera que tengo, aporto una mirada y un conjunto de pasiones diferente. Ahora viene desde una perspectiva más profunda y con ganas de exploración", explicó a Billboard.

La importante lección que ha aprendido

Pero a pesar de que hayan pasado más de 20 años desde que Christina inició su carrera musical, el contar con una gran experiencia tanto profesional como personalmente, no ha evitado que este nuevo proyecto haya supuesto un gran aprendizaje para ella.

“Aprendí que no tengo miedo. Que acepto los retos que me dan miedo. No es lo más fácil salir de tu zona de confort, exponerte y decir ‘No lo sé todo. No pretendo saberlo todo. pero estoy dispuesta a aprender y crecer y aceptar nuevos desafíos todos los días", confesó a Hola USA.

"Y ese es un ejemplo que quiero dar a mis hijos. Estoy haciendo esto por mí. Porque esto es importante para mí como mujer, y el respeto por mi pasado y mis raíces y mis hijos, esto es algo que siento que me honra y será una experiencia que atesoraré por el resto de mi vida", ha añadido.

El motivo por el que dejó de hablar en español

Christina Aguilera aprendió a hablar español cuando era pequeña, ya que su padre es ecuatoriano y su madre, traductora, habla español con fluidez. “El español no es mi primer idioma, pero es una parte muy importante de mi infancia y una parte de cómo crecí. Crecí en un hogar de habla hispana. Mi padre es de Ecuador, y vivimos un tiempo con mis abuelos paternos, entonces se hablaba constantemente”.

Sin embargo, cuando sus padres se divorciaron y Christina se quedó con su madre, dejó de hablar en español. "Cuando mis padres se separaron dejé de escucharlo regularmente, pero aún así es algo que siempre está dentro de ti", ha revelado para explicar por qué ha sido todo un reto volver a recuperar un idioma para cantar en el que no se siente con tanta fluidez como en su lengua materna.

'La Fuerza', el primer capítulo de la trilogía

La Fuerza es la primera de las tres partes en las que se dividirá esta nueva era de Xtina. El primer adelanto fue Mis muchachas, la supercolaboración con la estadounidense Becky G, y las argentinas Nicki Nicole y Nathy Peluso; seguido de Somos nada.

El tercer single que se desprende de La Fuerza es otra colaboración llamada Santo, concretamente con el puertorriqueño Ozuna. Completan el tracklist los temas Ya llegué, Como yo y La Reina.