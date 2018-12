Jennifer Lopez estrena 'Limitless' y su hija Emma interpreta la versión joven de su madre para el videoclip

A sus 49 años, a Jennifer Lopez no hay quien la pare. La cantante acaba de estrenar 'Limitless', un tema que habla de la importancia de ser constante y de persistir para cumplir los sueños de cada uno. La propia J.Lo se ha encargado de la dirección del videoclip, en el que ha incluido a su hija Emma, de 10 años, como protagonista. El tema forma parte de la banda sonora de la película 'Second Act.'

Con el rojo pasión como color predominante, el vídeo se centra en la capacidad de superación de uno mismo. Un grupo de mujeres luchan contra las fuerzas de la naturaleza y crean su propia tormenta. "Habla de ser ilimitado, habla de tener segundas oportunidades, también es un hermoso mensaje, y es genial compartirlo con ella", explicó la del Bronx sobre el tema."Realmente nos unimos".

La hija de Jennifer Lopez interpreta la versión joven de su madre en planos que se van intercalando con el pasado y presente."Ella estuvo increíble y yo estaba muy orgullosa. Me olvidé de que estaba dirigiendo mi primer clip y me centré en ella", aseguró J.Lo en su visita a The Tonight Show. "Y cuando ves el vídeo, sientes una sensación muy poderosa. solo por verla haciendo esto, por y para mujeres".