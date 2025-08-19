Los Jonas Brothers confiesan que les gustaría colaborar con Tini

Los Jonas Brothers vuelven a ser el centro de la atención mediática tras las últimas declaraciones que han compartido. Hace unas semanas revolucionaron las redes sociales subiendo al escenario a la también exestrella de Disney: Demi Lovato.

En plena gira celebrada con motivo de su 20 aniversario, los Jonas Brothers han hecho una confesión que no ha pasado desapercibida: "En mi álbum en solitario colaboré con Luisa Sonza de Brasil. Amamos a Bad Bunny, trabajamos con Karol G en el pasado, nos encantaría volver a trabajar con ella. Tini es genial. La verdad, hay muchísimo talento en Sudamérica".

Esta respuesta fue la que dio Joe Jonas después de que una periodista de Telemundo preguntara: "¿Hay algún latino con el que les gustaría colaborar o que estén escuchando mucho?".

Stoessel, quien cada vez cuenta con más presencia internacional y ya ha colaborado con destacados artistas como Coldplay, no ha tardado en posicionarse. En una entrevista para Disney+ ha declarado que le encantaría que sucediera esta colaboración. En palabras de la artista: "Para mí sería un sueño, yo los amo, soy hiperfan. Crecí con su música y sus películas. Ojalá se dé".

Estas declaraciones no han sorprendido a los fans que llevan siguiendo a Tini desde sus inicios, cuando compartía en redes su fanatismo.