El escatológico complemento de los Jonas Brothers en su gira

Los Jonas Brothers vuelven a situarse en el centro de la actualidad gracias a la gira que están llevando a cabo para conmemorar sus dos décadas de carrera con JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour.

Unos espectáculos muy especiales en el que los fans del trío están recordando los clásicos del grupo desde que comenzasen a despuntar a través de su protagonismo en la serie de Disney Camp Rock, donde saltaron a la fama internacional. Sin embargo, no todo parece ser de color de rosa en este tour, ya que durante una entrevista con el programa de radio Z100, Kevin y Joe desvelaron uno de los secretos mejor guardados de su backstage.

"Muchos artistas dicen que tienen que ir al baño mientras están en el escenario. Hay una especie de cubo para orinar en la esquina", deslizó la presentadora Danielle Monaro, a lo que rápidamente Joe respondió "lo tenemos", añadiendo que se trata de un arenero para mascotas para evitar malos olores.

En esta escatológica confesión, incluso llegaron a explicar que su concierto inaugural del 10 de agosto en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, era una prueba para saber dónde y cuándo se puede orinar. "Tiene un cubo para hacer caca", bromeó Joe hacia su hermano Kevin entre risas.