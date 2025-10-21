Leiva suma una tercera fecha en el Movistar Arena de Madrid con su fin de gira del 'Tour Gigante'
Leiva no para de agotar las entradas de su fin de gira en 2026, y tras haber sumado un concierto más en Madrid y otro en Vigo, el Movistar Arena de la capital volverá a acoger al rockero en una tercera fecha.
Leiva arrasa con su Tour Gigante. El artista planteaba unas ocas fechas para su fin de gira en 2026, pero el gran reclamo que está recibiendo le ha hecho ampliar este último tramo del tour.
Después de sumar un concierto más en Madrid y otro en Vigo, el intérprete de El polvo de los días rarossuma otra noche inolvidable al Movistar Arena de la capital: será el 9 de septiembre, días antes de los otros dos conciertos.
El anuncio llega tras el sold out del concierto del 30 de septiembre de Madrid, y con tan solo las últimas entradas del show del 29 de septiembre disponibles.
Asimismo, Leiva ha anunciado también que se han agotado las entradas del último concierto de Tour Gigante este 2025 en Barcelona el 8 de noviembre.
Fechas del 'Tour Gigante Fin de Gira España 2026'
- 27 de junio de 2026 - Zaragoza - Ibercaja Estadio
- 3 de julio de 2026 - Vigo - Porto de Vigo
- 4 de julio de 2026 - Vigo - Porto de Vigo - últimas entradas
- 18 de julio de 2026 - Cádiz - Cádiz Music Stadium
- 15 de agosto de 2026 - Torrevieja - Parque Antonio Soria/Brilla Torrevieja
- 9 de septiembre de 2026 - Madrid -Movistar Arena
- 19 de septiembre de 2026 - Oviedo - La Ería
- 29 de septiembre de 2026 - Madrid - Movistar Arena
- 30 de septiembre de 2026 - Madrid - Movistar Arena - sold out