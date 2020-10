Lola Índigo confirma su colaboración con Beret, ¡con título, fecha de estreno y teaser del videoclip!

The Weeknd continúa acompañando con increíbles pieza audiovisuales las canciones de su álbum After Hours. La trama iniciada con 'Heartless' en el que el artista se sumerge en una trepidante aventura psicotrópica con un desenlace de lo más 'gore' en 'In Your Eyes'; tiene su continuidad en 'Too Late', su nuevo single en el que vemos qué ha ocurrido con su cabeza decapitada.