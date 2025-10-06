Lola Índigo sorprende en el concierto de Luck Ra y cantan por primera vez juntos 'Por el ex no se llora' | Redes sociales

La carrera musical de Luck Ra es exponencial, y tal es su crecimiento que el artista acaba de dar su primer concierto en el Estadio José Amalfitani en Buenos Aires, Argentina.

El cantante y streamer hizo historia en su primer concierto en el recinto deportivo del Club Atlético Vélez Sarsfield ante más de 40.000 personas. Y en una cita tan importante en su carrera no podían faltar grandes amigos.

Así, al introducir su canción Por el ex no se llora Luck Ra mencionó a Lola Índigo, con quien es la colaboración: "Hay una frase que me dijo Lola Índigo que dice: 'Por el ex no se llora'. Así que no quiero ver a nadie esta noche llorando por el ex, porque esta noche es una fiesta".

Con las primeras notas la de Granada irrumpió en el escenario, y juntos bailaron y cantaron este tema de reguetón e hicieron vibrar todo el estadio.

Lola Índigo no fue la única invitada del show de Luck Ra, pues el argentino también subió al escenario a Eugenia Quevedo, con quien entonó Ojalá y Qué idiota, y minutos más tarde subió al escenario Nicki Nicole, junto a quien interpretó Doctor.

Además, también acompañaron al artista argentino Rusherking, los músicos de La Bersuit y Soledad Pastorutti.