Love of Lesbian invita a Dani Martín para cantar 'La hermandad' en el Movistar Arena de Madrid

Love of Lesbian ha actuado este sábado 1 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, un recinto al que tardarán en volver. Ante lo especial de este encuentro con su público, la banda ha querido contar con dos invitados de lujo: Travis Birds y Dani Martín, con quien ha interpretado La hermandad.

Para ello, Santi Balmes y el madrileño se han acercado lo máximo posible al público al colocarse en el extremo de la pasarela. "¡Las manos arriba!", ha pedido Dani Martín ante la euforia de los asistentes.

La canción habla de la importancia de los vínculos sinceros entre personas en "tiempos de mierda donde cada uno va a lo que va". El estribillo dice: "Un rayo cabrón de honestidad / Me lleva a la verdad / Que os queda a mi lado muchos años / Viva la hermandad / Después de grabarlo en nuestra piel / No nos cuesta de entender / Brindemos deprisa, bebamos despacio / Por nuestra hermandad".

Dicho y hecho

La aparición de Dani Martín en el concierto de Love of Lesbian no ha sido una sorpresa. Los dos artistas anunciaron su unión en directo días antes a través de redes sociales. "Es un halago y me apetece mucho estar ahí. Voy a estar cantando algo que tiene mucho que ver con lo que pasa entre nosotros, La hermandad, un temazo de su último disco [Ejército de salvación]", anunció el madrileño con un vídeo.

"Compartiremos escenario con alguien al que admiramos y queremos y con quien nos une una hermandad difícil de explicar, de esas que surgen de manera inesperada, pero duradera", dijo la banda. "Llevábamos tiempo buscando este cruce y, por fin, Dani Martín se une a nuestro ejército y a un concierto que será una reunión de almas, una noche para cantar, gritar y salvarnos juntos".

"Tardaremos unos años en volver al Movistar Arena y, por eso, nuestra intención es entregaros un concierto especial", señaló Love of Lesbian, que no volverá a actuar en España hasta abril de 2026. La banda es cabeza de cartel del SanSan Festival 2026, primer festival de la temporada con Europa FM como radio oficial.

Setlist del concierto de Love of Lesbian en el Movistar Arena

En total, Love of Lesbian ha interpretado 25 canciones durante su último espectáculo en directo de 2025: