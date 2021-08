"Luchaste tan fuerte": Jessie J se despide de la fan por la que se rapó la cabeza

En 2013, la cantante Jessie J conoció a Amy Knowles en una iniciativa solidaria conocida como "Red Nose Day" (Día de la Nariz Roja). A la cantante de Price Tag le conmovió tanto la historia y la enfermedad de Amy que decidió raparse el pelo como muestra de apoyo a su fan. Con ese gesto, Jessie J recaudó medio millón de libras para ayudar a los niños con cáncer y VIH.

Ahora, ocho años después de aquel emotivo momento, Amy ha fallecido como consecuencia del cáncer que padecía. Durante sus últimos meses, Amy utilizó su Instagram para hablar con sinceridad de la complicada etapa por la que estaba pasando.

Jessie J // GTRES

La despedida de Jessie J

Ante esta terrible noticia, Jessie J ha querido compartir en su Instagram unas emotivas palabras hacia su seguidora, una de sus fans más especiales.

"La gente a menudo me pregunta por qué me afeité la cabeza en 2013. Esta increíble jovencita me desafió a hacerlo. Así que lo hice. En directo por televisión. Después de conocerte y escuchar tu historia, fue el gesto más pequeño que pude hacer para hacerte saber que te apoyé a ti y a todos los demás niños en una batalla de enfermedades horribles. Para recaudar dinero para tratar de encontrar algunas respuestas", escribió la cantante en su post de Instagram.

"Nunca olvidaré esa noche. O las conversaciones que tuvimos a lo largo de los años, recientemente especialmente. Eres una de las personas más amables, valientes, dulces y fuertes que he conocido. Luchaste tan fuerte, Amy. Amabas a todos los que te rodeaban con tanta fuerza. Nunca te quejaste y disfrutaste cada pedacito de vida. Siempre me dabas las gracias. Pero la verdad nunca sabrás cuánto me has inspirado. Hago lo que hago para conocer gente como tú. Gracias Amy por hacer de esta Tierra un lugar más amable. Te echaré de menos y cada vez que vea flores brillantes tomaré una foto. Te quiero. Vuela alto", terminó de añadir Jessie J en su despedida.