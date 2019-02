Natti Natasha y Anitta se sumergen en un juego de seducción virtual en 'Te Lo Dije'

Natti Natasha y Anitta estrenan colaboración y nos cantan juntas 'Te lo Dije', un tema en el que nos advierten que ellas son las reinas de la seducción y que no hay quien las pare. ¡Sube la temperatura!

'IlumiNATTI', el disco debut de Natti Natasha, ya ha salido a la luz. Así, la cantante nos presenta el vídeo de las nuevas canciones que forman parte del álbum, en el que no se incluyen las exitosas 'Sin Pijama' y 'No me Acuerdo'.

El videoclip de 'Te lo Dije', dirigido por Daniel Duran, presenta a las artistas como protagonistas de un juego de seducción que trae de cabeza a un joven, que solo ve a Anitta y Natti Natasha cuando se pone las gafas de realidad virtual. Cuando se las quita, todo a su alrededor desaparece.

En solo dos días, el clip ya ha conseguido más de 3 millones de visualizaciones.