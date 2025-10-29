La Playlist para bailar de miedo en Halloween by Europa FM | Europa FM

La reina del Halloween Lady Gaga, la reputation era de Taylor Swift, Michael Jackson y su mayor éxito... Una lista enorme de artistas llevan años regalándonos hits que son perfectos para la noche más terrorífica del año.

Ahí entran también Eminem y Rihanna con The Monster, Justin Bieber con Bones,The Weeknd con Blinding Lights y Olivia Rodrigo con Vampire. Sin olvidarnos de artistas patrios como Estopa, La Oreja de Van Gogh, David Otero o Fito y Fitipaldis, que se unen a nuestra playlist con canciones terroríficas.

La lobaShakira tampoco falta en la selección musical de Europa FM para hacernos aullar en una noche de miedo, ni Fangoria con su ya clásico Mi novio es un zombie.

El 31 de octubre la buena música se tiñe de oscuridad para hacernos bailar de muerte... ¡Y la playlist de Halloween que te traemos recopila las mejores canciones de infarto!