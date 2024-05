Las referencias de Billie Eilish a sus parejas en ‘Hit me Hard and Soft’ | GETTY

Billie Eilish ha publicado Hit me Hard and Soft, su tercer álbum de estudio, en un año realmente prolífico para ella tras haberse alzado con el Oscar a Mejor canción por What was i made for?, la canción de la banda sonora de la película Barbie.

Un nuevo proyecto de larga duración en el que algunas de sus diez canciones albergan diversas referencias a la vida amorosa de la compositora, que apenas hace unas semanas hacía unas contundentes declaraciones acerca de su sexualidad.

“He estado enamorada de las chicas durante toda mi vida, pero simplemente no lo entendía, hasta el año pasado que me di cuenta de que quería mi cara en una vagina”, declaró en una entrevista en Rolling Stone.

Parece que Billie Eilish está disfrutando de su nueva relación con una chica si se tiene en cuenta cuenta lo que cuenta en su canción Lunch, en la que literalmente considera que podría comerse a esa chica “para el almuerzo”.

¿Quién es esa chica? La pregunta está en el aire ya que desde que Billie Eilish rompiese su relación con el cantante Jesse Rutherford, en mayo del año pasado, no se ha conocido ninguna relación oficial por parte de la de Los Ángeles. De hecho, todo apunta que el noviazgo que mantuvo con Rutherford no ha dejado un buen recuerdo en la artista, ya que en la canción L’amour de ma vie se despacha de lo lindo con una expareja, llegando incluso a hablar de alguien “mediocre”.

Sin embargo, Eilish ha incluido una canción en Hit me Hard and Soft que termina de rizar el rizo: Wildflower. Un tema en el que la autora detalla el encuentro con la novia de una expareja en la que el vínculo lo encarna su poco aprecio para el susodicho.

Esta canción ha levantado aún más las sospechas que se tenían en torno a la posible relación entre Billie Eilish y Devon Lee Carlson, también expareja de Jesse Rutherford, tras haber sido fotografiadas juntas a la salida de una fiesta en muy buena sintonía.