El regreso de Oasis está más cerca que nunca

"Habrá alguien que lo rechace porque su gato tiene tos": Noel Gallagher y los motivos por los que no quiere un regreso de Oasis | Getty Images

La disolución de Oasis en 2009 fue uno de los acontecimientos musicales más relevantes para el pop-rock mundial durante los primeros años del nuevo siglo, dejando huérfanos a los amantes del género sin nueva música por parte de los hermanos Gallagher.

Los enfrentamientos públicos y privados entre Liam y Noel terminaron por derivar en la ruptura total de su relación, con diversos ataques entre los de Manchester durante los años posteriores.

Sin embargo, parece que la vuelta de los autores de Wonderwall al circuito musical está más cerca que nunca si atendemos a la publicación de un enigmático vídeo tanto en las redes sociales del grupo, como en las personales del dúo.

A pesar de que los protagonistas no han ofrecido ningún comunicado oficial acerca del regreso a la música de Oasis, el periódico The Times publicó una información a finales de la semana pasada que apuntaba a que los iconos del pop estarían planteando dar una serie de conciertos de cara a 2025.

De hecho, el medio británico incluso recoge que incluso que el equipo de Oasis estaría pensando en agendar hasta "10 actuaciones en el mítico -y ahora remodelado- Estadio de Wembley".

Por su parte, el diario Daily Mail, por su parte, ha indicado que los hermanos Gallagher tienen pensado embolsarse alrededor de "50 millones de libras" con este tour, lo que supondría uno de los registros más altos de la industria.

Sin embargo, durante las últimas horas Liam Gallagher ha estado jugando a una suerte de despiste en su cuenta de X , troleando a quienes se pronunciaban con respecto al regreso de la formación.

"Sinceramente, no he oído ni pío", ha respondido a una usuaria de la red social, demostrando que, a pesar del paso del tiempo, el artista sigue manteniendo intacto su particular sentido del humor.