Rescatan un vídeo de Shakira llamando "cabrón" al hombre que inspiró su canción 'Me gusta'

Shakira, en el proceso de composición de la canción 'Me gusta'. // YouTube

Hace más de dos años que Shakira lanzó la canción Me gusta junto a Anuel AA. El tema se grabó en 2019 y se estrenó en 2020, cuando la relación de la colombiana y Gerard Piqué iba sobre ruedas. Ahora que la pareja ha terminado y que al futbolista ya se le ha visto besar en público a su nueva pareja, muchos recuerdan el vídeo que la artista grabó durante el proceso de composición de este tema y en el que se le escucha llamar "cabrón" al hombre que inspiró la canción.

"No sé quién es. No es mi marido. Quiero aclarar...", dice la artista, que llama cabrón al hombre al que le dedica la canción y al que le reprocha que ya no le dedica atenciones.

Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar

Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar

Y ahora te la pasas por la calle

Y aquí conmigo se te olvidan los detalles

Y sí es verdad que en la lista de canciones que Shakira le dedicó a Piqué no se ha incluido nunca este tema. Al fin y al cabo, Shakira y Anuel AA lo lanzaron cuando no había dudas sobre la buena salud de la relación, pero también es cierto que al escucharlo con el paso de los años y después de haber aprendido al dedillo la letra de Te felicito, la canción estrenada en abril de 2022 y que Shakira ha llenado de dardos a Piqué, surgen las dudas.

¿A quién le estaba mandando esos mensajes Shakira? ¿Tenían estas palabras un destinatario claro?

Me gusta

Eso que me dices, pero sé que son excusas

No hay duda

Dices que me quieres, pero siento que me usas

Solo Shakira sabe la respuesta a estas preguntas, pero lo que sí está claro es que, sea quien sea, el destinatario de estas frases era un "cabrón".