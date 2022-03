Rosalía revela qué aportó Rauw Alejandro en 'MOTOMAMI': "En 'Chicken teriyaki' fue una palabra"

A estas altura todo el que ha escuchado MOTOMAMI, el tercer disco de Rosalía, sabe que Rauw Alejandro participó en la creación del álbum de Rosalía. Lo que no sabe tanto es lo que aportó al trabajo de su novia.

Lo ha contado Rosalía en una entrevista con la presentadora Martha Debayle, que quiso saber si en su giro hacia el reguetón tiene algo que ver el puertorriqueño. "¿Influyó algo Rauw?", le preguntó.

"El proyecto estaba empezado, estaba a la mitad cuando apareció Rauw. Él mismo te puede contar", le explicó Rosalía al hablar sobre este trabajo que empezó a gestar hace ya tres años.

"En los créditos de MOTOMAMI hay dos canciones en las que él aparece y, en realidad, la participación que hizo fue: en Chicken teriyaki, una palabra, que fue naki, y en Bizcochito, un corte de batería", confesó la artista. "Eso significa que eliminó una caja, cogió y eliminó un sonido de un segundo. Esas dos aportaciones".

Rosalía defiende que para ella es importante acreditar a todo aquel que participa en sus discos. "Para mí como seas una amiga, vienes con tu madre, estamos ahí en el estudio y su madre me dice 'no sé qué' que me hace a mí repensar, aunque sea un 1% de la canción, yo le voy a acreditar", explicó la cantante en la entrevista. " Yo pongo a todo el mundo, aunque hayan hecho un 1%, o un 0,01% de lo que sea, porque esa es mi ética como música".

"Yo pienso siempre que las cosas son un esfuerzo colectivo", aseguró, para luego añadir un matiz: "Y, aunque estoy muy agradecida de todos los colaboradores de MOTOMAMI, a la vez tengo muy claro que este proyecto no existiría sin la sangre, sudor, lágrimas, el compromiso, la decisión de hace tres años de decir: 'Este disco va a pasar. Lo voy a hacer' y de haberme matado en el estudio 16 horas al día por meses y meses y meses. Sin ese esfuerzo, sin todo eso, ese disco no existiría".

El recado de Rosalía a C. Tangana

La entrevista de Rosalía con Martha Debayle incluyó un momento clave para los fans de la cantante, que vieron en su declaración un claro zasca a C. Tangana, su expareja, a la que muchos le dan el mérito de El Mal Querer, su segundo álbum.

"Es difícil que a veces a las mujeres se nos visibilice el trabajo que hacemos. Si componemos, si producimos... Es difícil que se hable lo suficiente de eso y, al final, ser muy transparente con los créditos y acreditar a todo el mundo va en detrimento muchas veces de que se ponga luz sobre las mujeres que escribimos y componemos", aseguró la artista. "Porque si la gente ve en una lista de créditos a un par de hombres y luego una mujer, se da por sentado que el hombre ha hecho más".

Lo sabe y aún así su ética le hace acreditar a todos quienes participan en su disco: "Aún sabiendo que eso va en mi contra, yo igualmente ahí pongo los créditos".

La entrevista completa de Rosalía con Martha Debayle