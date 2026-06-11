Rosalía retoma su gira en Boston tras una emergencia familiar: todas las fechas pendientes del 'LUX TOUR'
Rosalía vuelve a los escenarios este jueves 11 de junio en Boston, la primera parada de su gira en Estados Unidos. De esta forma, la catalana retoma el LUX TOURtras unos días de silencio mediático por el retraso de tres shows a causa de "una emergencia familiar".
Rosalía celebró el último concierto de la gira LUX TOUR el pasado 5 de mayo en Londres, donde puso fin a su recorrido por Europa. Estaba previsto que la catalana volviera a los escenarios en Estados Unidos el 4 de junio, pero ese mismo día se anunció el retraso de sus tres próximos conciertos por "una emergencia familiar" sobre la que Rosalía no se ha pronunciado. "Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", informó Ticketmaster.
Aún se desconocen las nuevas fechas para sus actuaciones en Miami y Orlando. Sin embargo, está confirmado que Rosalía actúa este jueves 11 de junio en Boston con todas las entradas vendidas, según el recinto TD Garden. Esta será la primera aparición pública de la artista después de posponer su llegada a Estados Unidos.
Hasta el 6 de julio, Rosalía tiene programados varios conciertos en Norteamérica antes de aterrizar en Latinoamérica el 16 de julio. De momento, está previsto que el LUX TOUR termine el 3 de septiembre en San Juan (Puerto Rico), aunque la artista no descartó ampliar su gira.
En una entrevista para El País, Rosalía dejó caer que, pese a la exigencia de una gran gira, podría dejarse ver en los escenarios en otras fechas: "Es un desafío tan grande montar un espectáculo así... Pero la verdad es que entiendo que mucha gente dijera: 'A lo mejor queríamos más fechas'. Es un reto grande estar en tantos lugares de la mejor manera posible. Ojalá que la vida me permita seguir haciendo muchos conciertos más. Sea con el proyecto que sea, estoy segura de que habrá ocasión de hacer más actuaciones", dijo, sin dejar claro si sumará shows a su LUX TOUR.
Las fechas de los conciertos restantes de Rosalía con el 'LUX TOUR'
Estados Unidos y Canadá
- Nueva fecha por definir – Miami — Kaseya Center
- Nueva fecha por definir – Miami — Kaseya Center
- Nueva fecha por definir – Orlando — Kia Center
- 11 junio – Boston — TD Garden
- 13 junio – Toronto — Scotiabank Arena
- 17 junio – Nueva York — Madison Square Garden
- 18 junio – Nueva York — Madison Square Garden
- 20 junio – Chicago — United Center
- 23 junio – Houston — Toyota Center
- 27 junio – Las Vegas — T-Mobile Arena
- 29 junio – Los Ángeles — Kia Forum
- 1 julio – Los Ángeles — Kia Forum
- 3 julio – San Diego — Pechanga Arena
- 6 julio – Oakland — Oakland Arena
Latinoamérica
- 16 julio – Bogotá — Movistar Arena
- 18 julio – Bogotá — Movistar Arena
- 24 julio – Santiago — Movistar Arena
- 25 julio – Santiago — Movistar Arena
- 27 julio – Santiago — Movistar Arena
- 29 julio – Santiago — Movistar Arena
- 1 agosto – Buenos Aires – Movistar Arena
- 2 agosto – Buenos Aires – Movistar Arena
- 4 agosto – Buenos Aires – Movistar Arena
- 6 agosto – Buenos Aires – Movistar Arena
- 10 agosto – Río de Janeiro — Farmasi Arena
- 11 agosto – Río de Janeiro — Farmasi Arena
- 15 agosto – Guadalajara — Arena VFG
- 16 agosto – Guadalajara — Arena VFG
- 19 agosto – Monterrey – Arena Monterrey
- 22 agosto – Ciudad de México — Palacio de los Deportes
- 24 agosto – Ciudad de México — Palacio de los Deportes
- 26 agosto – Ciudad de México — Palacio de los Deportes
- 28 agosto – Ciudad de México — Palacio de los Deportes
- 29 agosto – Ciudad de México — Palacio de los Deportes
- 3 septiembre – San Juan — Coliseo de Puerto Rico