Rozalén lanza su propio pódcast y se atreve con un nuevo reto fuera de los escenarios: "Mi primera vez en esto"

Está claro que Rozalén es una artista de lo más versátil. Aunque el escenario sea su hábitat natural, lo cierto es que la artista albaceteña se ha atrevido con otro tipo de proyectos más allá de la música, entre ellos, su papel como actriz en la obra Chavela.

Ahora, la intérprete de Comiéndote a besos se ha atrevido a salir de su zona de confort con Entre canciones, su nuevo pódcast. "Sí, lo sé, ya era lo que me faltaba, tener un pódcast", comenzaba diciendo Rozalén en su escrito en redes sociales. En su primera entrega, bajo el título de Amor sano, la cantante comparte micrófono con Samantha Hudson, David Velduque y Alfonso Llopart. "Os aseguro que esta charla me hizo reflexionar y darme cuenta de cómo una evoluciona y cambia también en sus relaciones", añade.

"Y cuando me lo propusieron me llevé las manos a la cabeza porque me veía incapaz en todos los sentidos… Ahora que ya está hecho, agradezco muchísimo haberme juntado con personas brillantes para hablar con calma de lo que se esconde tras las canciones", detalla Rozalén. Entre canciones consta de seis capítulos que se podrán escuchar desde Amazon Music.

Un pódcast que define Rozalén como "conversaciones o charlas entre amigos, amigas y expertos", todo ello, partiendo de las canciones y de las historias que tienen detrás. Un proyecto sonoro con el que Rozalén nos invita a hacer una mirada introspectiva a través de fragmentos de letras y vivencias personales. "Entre canciones no es solo un pódcast, sino un lugar para detenerse, emocionarse y conectar con lo que realmente importa. Un viaje emocional con banda sonora propia" reza su descripción en Amazon Music.