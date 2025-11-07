El anuncio de los nominados a los Premios Grammy 2026, en directo: sigue el minuto a minuto
Dentro de muy poco conoceremos a los nominados a los Premios Grammy 2026. Chappell Roan, Karol G,Nicole Scherzinger,Sabrina Carpenter, Doechii y Sam Smith, entre los artistas encargados de realizar este anuncio. ¡No te lo pierdas en la web de Europa FM!
A qué hora es el anuncio de los nominados a los Premios Grammy 2026 y dónde seguirlo
De Chappel Roan a Sam Smith: los encargados de presentar las nominaciones
Este año las voces responsables de dar el gran anuncio recaen en artistas, nominados e incluso ganadores de estos premios en ediciones anteriores, como Chappell Roan, Karol G, Nicole Scherzinger, Sabrina Carpenter, Doechii o Sam Smith.
Un deber al que se suman Angélique Kidjo, Brandi Carlile, Cece Winands, David Foster, Dr. Chelsey Green, Gayle King, Jon Bapiste, Little Big Town, Masaki Koike y Mumford & Sonds. Todo ello junto al director ejecutivo de la Academia de Grabación, Harvey Mason Gr.
¿Cuándo se celebrarán los Premios Grammy 2026?
Si no te quieres perder estos premios, apunta la fecha. La gran ceremonia tendrá lugar el próximo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.
¡Muy pronto conoceremos a los nominados a los Grammy 2026!
Bienvenido a Europa FM. Aquí podrás seguir al detalle el anuncio de los artistas nominados a la 68ª edición de los Premios Grammy. Si no te quieres perder nada, sigue el minuto a minuto desde nuestra web.