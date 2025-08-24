Sabrina Carpenter celebra el aniversario de 'Short n'Sweet'

Los últimos meses han visto cómo el crecimiento exponencial de Sabrina Carpenter como artista ha conseguido consolidar a la artista como una de las divas más destacadas de la escena pop en la actualidad.

Un éxito derivado de la repercusión y grandes cifras de reproducción de su disco Short n'Sweet, publicado hace exactamente un año y en el que la cantante volcó su creatividad en algunos de los temas más pegadizos del año como Espresso, Please Please Please o Taste.

Aprovechando la efeméride, su autora ha querido rendir justo homenaje a la obra con la que se ha convertido en una de las artistas más seguidas de todo el mundo. "Haciendo una pausa desde MBF (Man's best friend) para decir feliz un año de Short n' Sweet", ha escrito en su perfil de Instagram, acompañando la publicación con una galería de imágenes del disco.

"Este álbum es una de mis posesiones más preciadas y me acercó a mí misma, así como a tanta gente y lugares hermosos", ha escrito la artista, que en apenas unos días, el próximo 29 de agosto, publicará su nuevo álbum de estudio Man's best friend.

"Gracias por seguir escuchándola todos los días. Gracias por venir a los conciertos y cantar hasta cansarse. ¡Gracias por amar estas canciones y cada letra tanto como yo! Gracias a todos mis amigos con los que hice cada canción, cada vídeo y los conciertos. ¡Un año de los más divertidos de mi vida! ¡Nunca lo daré por sentado! Los quiero infinitamente", ha lanzado a sus seguidores.

Sin duda, se trata de todo un hito en la carrera de la joven artista, ya que Short n' Sweet ha sido uno de los proyectos musicales más destacados de los últimos meses, llevando a su autora por todos los rincones del mundo con su gran gira internacional y protagonizando grandes momentos como su actuación en la última gala de los Premios Grammy o ser una de las artistas invitadas al popular show Satruday Night Life, donde los referentes culturales más destacados del momento actúan ante su exigente público.