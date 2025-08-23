Sabrina Carpenter publica el 'teaser' de 'Tears', que promete más de un susto

La consolidación de Sabrina Carpenter como una de las divas del pop más destacadas de la actualidad hace que cada nueva publicación enloquezca a sus fans. En este caso, la autora de Espresso, ha lanzado unteaser correspondiente al videoclip de su canción Tears, el segundo single de nuevo álbum Man's Best Friend, que verá la luz el próximo 29 de agosto, y la expectación no puede ser mayor.

La de Pensilvania, que publicará el videoclip oficial de Tears el mismo día que se lance el álbum completo, se convierte en la protagonista de una película de terror con la imagen angelical que la caracteriza, vestida con un inmaculado conjunto de color azul celeste. Una estética rota no solo por el accidente de coche que ha experimentado en la escena, sino por la tenebrosa casa que aparece en el plano antes de que el título de la canción asome en una tipografía de color rojo intenso.

Una apuesta por el cuidado audiovisual que ya se pudo apreciar en su último videoclip, Manschild, dejando uno de los videos más sorprendentes del año en la industria musical y reforzando la versatilidad de Sabrina Carpenter en pantalla.

A pesar de que habrá que esperar al videoclip completo para encontrar las referencias artísticas de Tears, lo cierto es que muchos fans han encontrado similitudes con Taste, el videoclip lanzado de cara a la celebración de Halloween de 2024 en el que compartía escena con la actriz Jenna Ortega y en el que se llevaron a cabo constantes guiños a la película de 1992 La muerte os sienta tan bien, protagonizada por Meryl Streep y Goldie Hawn.