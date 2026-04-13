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Setlist de Karol G en su concierto de Coachella 2026: todas las canciones

Karol G hace historia en Coachella 2026 como la primera artista latina en encabezar el cartel del festival, y lo hace con un concierto en el que reivindica la cultura latina con invitados y muchas sorpresas. Todo ello con un setlist de lo más variado.

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Karol G hace historia en Coachella con una gran fiesta latina con invitados y mucha reivindicación

Karol G en su concierto de Coachella 2026
Karol G en su concierto de Coachella 2026 | GETTY

Europa FM

Madrid13/04/2026 11:02

Karol G ha dado mucho de qué hablar con su primer concierto en Coachella 2026.

La colombiana hace historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel del festival, y lo ha celebrado con una gran fiesta en la que se han subido al escenario compañeros como Becky G y Wisin.

Y la cantante ha hecho bailar, perrear y emocionarse a todo el público no solo con sus canciones, sino con un homenaje al reguetón antiguo y a grandes nombres de la música latinoamericana. Esta cita musical californiana ha estado formada por un setlist que incluye, además, una nueva balada inédita.

Setlist de Karol G en Coachella

  • LATINA FOREVA
  • Un gatito me llamó
  • OKI DOKI
  • Tá OK (Remix)
  • EL MAKINON (con Mariah Angeliq)
  • S91
  • Que rico mambo (Perez Prado Y su orquesta)
  • Tropicoqueta
  • Papasito
  • Negrita de Mis Pesares (Mariachis cover)
  • El son de la negra (solo Mariachis)
  • Ese Hombre Es Malo (con Mariachis)
  • MAMIII (con Becky G y Mariachis)
  • A su boca la amo (Interludio)
  • GATÚBELA (con Rompe de Daddy Yankee)
  • Nueva canción (Con Greg González)
  • Bandida entrenada
  • OJOS FERRARI
  • Midley de Wisin (Pam pam, Saoco, Mayor Que Yo, Rakata)
  • Ivonny bonita
  • TQG
  • AMARGURA
  • Mi tierra (Gloria Estefan cover)
  • Tusa
  • Intro La Murga
  • Si antes te hubiera conocido
  • PROVENZA