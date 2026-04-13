Setlist de Karol G en su concierto de Coachella 2026: todas las canciones

Karol G ha dado mucho de qué hablar con su primer concierto en Coachella 2026.

La colombiana hace historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel del festival, y lo ha celebrado con una gran fiesta en la que se han subido al escenario compañeros como Becky G y Wisin.

Y la cantante ha hecho bailar, perrear y emocionarse a todo el público no solo con sus canciones, sino con un homenaje al reguetón antiguo y a grandes nombres de la música latinoamericana. Esta cita musical californiana ha estado formada por un setlist que incluye, además, una nueva balada inédita.

Setlist de Karol G en Coachella