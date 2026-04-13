Setlist de Karol G en su concierto de Coachella 2026: todas las canciones
Karol G hace historia en Coachella 2026 como la primera artista latina en encabezar el cartel del festival, y lo hace con un concierto en el que reivindica la cultura latina con invitados y muchas sorpresas. Todo ello con un setlist de lo más variado.
Karol G estrena una balada de desamor junto a Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex en Coachella
Karol G hace historia en Coachella con una gran fiesta latina con invitados y mucha reivindicación
Karol G ha dado mucho de qué hablar con su primer concierto en Coachella 2026.
La colombiana hace historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel del festival, y lo ha celebrado con una gran fiesta en la que se han subido al escenario compañeros como Becky G y Wisin.
Y la cantante ha hecho bailar, perrear y emocionarse a todo el público no solo con sus canciones, sino con un homenaje al reguetón antiguo y a grandes nombres de la música latinoamericana. Esta cita musical californiana ha estado formada por un setlist que incluye, además, una nueva balada inédita.
Setlist de Karol G en Coachella
- LATINA FOREVA
- Un gatito me llamó
- OKI DOKI
- Tá OK (Remix)
- EL MAKINON (con Mariah Angeliq)
- S91
- Que rico mambo (Perez Prado Y su orquesta)
- Tropicoqueta
- Papasito
- Negrita de Mis Pesares (Mariachis cover)
- El son de la negra (solo Mariachis)
- Ese Hombre Es Malo (con Mariachis)
- MAMIII (con Becky G y Mariachis)
- A su boca la amo (Interludio)
- GATÚBELA (con Rompe de Daddy Yankee)
- Nueva canción (Con Greg González)
- Bandida entrenada
- OJOS FERRARI
- Midley de Wisin (Pam pam, Saoco, Mayor Que Yo, Rakata)
- Ivonny bonita
- TQG
- AMARGURA
- Mi tierra (Gloria Estefan cover)
- Tusa
- Intro La Murga
- Si antes te hubiera conocido
- PROVENZA