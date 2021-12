Shawn Mendes revela los detalles de su ruptura con Camila Cabello en 'It'll pass', su última canción

Apenas han pasado unas semanas desde que la noticia de la ruptura de Camila Cabello y Shawn Mendes sorprendió a los fans de la pareja. Su relación, nacida tras su colaboración en el éxito Señorita, se fraguó durante los dos últimos años y les convirtió en una de las parejas de moda en el universo de Hollywood y una de las más buscadas por los paparazzis.

Sin embargo, tras dos años de romance, la pareja anunciaba su ruptura a través de un comunicado en Instagram: "Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos", escribían ambos.

Shawn Mendes rompió la relación con Camila Cabello

Muchos fueron los que en ese momento comenzaron a plantearse los motivos del fin de la relación de Shawmilla (el nombre que los fans le dieron a la pareja) y, tras las primeras confirmaciones, parece que fue el cantante estadounidense el que decidió poner fin a su idílico romance.

Según explicaban fuentes cercanas a Camila en exclusiva para E! News, fue Shawn Mendes quien 'inició la conversación' para romper, algo que a ella no le sentó muy bien de primeras. Sin embargo, aunque Camila estaba 'muy molesta por la separación', ambos acordaron que era lo mejor para su relación.

Esta misma fuente también ha afirmado que la intérprete de Havana no ha pasado por un buen momento tras romper con su pareja, pero que el apoyo de su entorno y las ocupaciones laborales la han mantenido a flote durante estos días. "La relación se estaba volviendo obsoleta y complaciente y decidieron que era mejor ser amigos", finalizó.

'It'll pass', la canción en la que Shawn Mendes revela los motivos de la ruptura

El cantante estadounidense acaba de lanzar una nueva canción, It'll pass, y parece que muchos fans aseguran que esta canción revela todos los detalles sobre su ruptura con Camila Cabello. Al parecer, todo apunta a que los sentimientos se estaban "enfriando" y este nuevo tema no hace más que confirmar las teorías de los fans.

Shawn analiza en sus letras todas las fases por las que pasó su relación, desde el momento en el que se dio cuenta de que algo iba mal hasta intentar solucionar el problema ignorándolo: ‘‘¿Vamos a hacerlo? ¿Va a doler? Podemos intentar sedarlo, pero nunca funciona’’, canta Shawn en esta nueva canción.

El artista también habla del momento en el que tomó la decisión, creyendo que, aunque podía hacer daño a su pareja, era lo mejor para los dos: ‘‘Me he empezado a imaginar un mundo en el que no coincidimos. Me está poniendo enfermo pero nos curaremos y saldrá el Sol’’.

De hecho, Shawn también se sincera sobre los momentos más duros de la ruptura y canta para desahogarse: "Si me dices que te vas, te lo pondré fácil / Todo estará bien / Si no podemos parar de sangrar, /no tenemos que arreglarlo, no tenemos que quedarnos / Te querré de todas las maneras".