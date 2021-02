Super Bowl 2021: ¿Cuánto cobra The Weeknd por su actuación?

Es el evento deportivo más visto del año en los Estados Unidos y uno de los acontecimientos musicales más importantes. The Weeknd actúa este 7 de febrero durante los cotizados minutos en el descanso del partido de la Super Bowl del 2021 . Sin embargo, ¿cuánto dinero gana por su actuación?

The Weeknd durante un concierto / EFE

No falta nada para que The Weeknd pueda deleitarnos con su tan esperada actuación en la Super Bowl de este 2021. Tras meses de expectación, preparativos y dudas, este mismo 7 de febrero podremos disfrutar la fin de uno de los acontecimientos musicales del año.

Mucha expectación ha generado Abel Makkonen Tesfaye – nombre de pila de The Weeknd – respecto a la presentación y puesta en escena de su esperado show, de tan solo unos minutos de duración. Las redes no han dejado de hablar de cómo será, y si participaría en ella la cantante catalana Rosalía, algo que el propio The Weeknd ha aclarado, descartando su presencia o la de Maluma.

¿CUÁNTO GANA THE WEEKND POR SU ACTUACIÓN EN LA SUPER BOWL 2021?

Pero la pregunta del millón (o varios), que asalta a todo el mundo es: ¿Cuánto gana The Weeknd por actuar en la Super Bowl?

Pero no es oro todo lo que reluce. Y la pregunta correcta sería: ¿Cuánto dinero desembolsará el artista en los preparativos y la escenografía de esta actuación? Pues sí, aunque muchos están convencidos de que los artistas reciben una gran suma de dinero por amenizar el intermedio de la Super Bowl, ¡nada más lejos de la realidad! Al menos en lo que a a cash se refiere...

Y es que -aunque cueste creerlo – ninguno de los artistas cobra dinero por entretener el descanso del evento deportivo más visto de los Estados Unidos.

Entonces os preguntareis, ¿por qué actúan gratis? La respuesta es fácil: por la cantidad de publicidad y de fama que conlleva ser la estrella del evento. Lo que se transforma en un aumento de ventas de su música, entradas de conciertos futuros, merchardising, y cantidades ingentes de royalties que acaban engrosando la cuenta corriente de estos artistas.

Todos los artistas tras sus presentaciones en la Super Bowl experimentan un aumento exponencial tanto en sus cifras de sus ventas, como en sus ingresos por publicidad. El pasado año, las encargadas de amenizar la velada – Shakira y Jennifer Lopez – vieron incrementado en más de un 893% su número de ventas tan solo dos días después del partido. Las ventas de Jennifer Lopez aumentaron en un 800%, mientras que Shakira logró alcanzar el 957%.

Tales niveles de publicidad son suficientes para que los artistas no solo decidan presentar el intermedio de la Super Bowl, sino para dejarse la piel y el alma en dar el mejor espectáculo musical del año.

THE WEEKDN HA INVERTIDO 7 MILLONES DE SU BOLSILLO

Por ello The Weeknd ha decidido, al haber superado el presupuesto ofrecido para su espectáculo por parte de la organización del evento de un millón de dólares, invertir de su propio bolsillo ¡siete millones de dólares más!

Se trata de un hecho insólito en la historia musical del evento que ha generado aún más expectación por saber qué tendrá preparado el artista canadiense para haber necesitado para su show la friolera suma de ocho millones de dólares para conseguirlo.

¡Pronto lo descubriremos!