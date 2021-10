C. Tangana parodia a los que le critican para promocionar 'Ateo', con Nathy Peluso

Nathy Peluso y C. Tangana // Instagram @c.tangana

C. Tangana es uno de los artistas españoles más exitosos pero también más criticados. Mientras que su álbum El Madrileño se ha coronado como uno de los discos del año, sus comportamientos son analizados con lupa y ha provocado más de una polémica.

La última fue la que se creó el pasado verano cuando lanzó una imagen promocional de su tema Yate, donde aparecía en la cubierta de un barco rodeado de mujeres conocidas como de mujeres conocidas como Ester Expósito, Jessica Goicoechea, Miranda Makaroff, Carla Paucar, Laura Vandall, Hiba Abouk, Andrea Vandall, Ana Sting, Marta Luque y Rocío Aguirre.

Lo que le indignó a algunas personas fue que todas estas mujeres apareciesen en bikini, mientras él lo hacía vestido. Una polémica de la que se pronunció Hiba Abouk —y Ester Expósito más sutilmente— y hasta el propio C, Tangana.

En una reciente entrevista para Harper's Bazaar, el artista lamentaba que se hablase de la polémica, pero no de quiénes eran esas mujeres: "Todo el mundo ignora que todas esas personas están allí por su propia voluntad, que todas esas personas tienen una carrera de éxitos importante, que hacerme yo la foto con ellas era más importante que ellas se la hicieran conmigo".

Ahora, Antón le ha dado una vuelta la tema parodiando a los que le critican. Lo ha hecho para promocionar su tema Ateo, su colaboración con Nathy Peluso en la que en el adelanto aparece tirando del pelo a la artista argentina.

Emulando un plató de televisión de un programa llamado Que hablen, aparecen en una tertulia caras conocidas como Josep Pedrerol, Cayetana Guillén Cuervo, Miranda Makaroff y Elisabeth Duval. Por supuesto, C. Tangana es el centro del debate.

"Bueno, pues acabamos de ver el vídeo con esas imágenes polémicas de C. Tangana tirándole del pelo a Nathy Peluso que parece que no han convencido a todo el mundo y por eso estamos aquí", empieza explicando Cayetana Guillén Cuervo, presentando al resto de colaboradores mientras los espectadores observan con gafas 3D.

"No hay mucho que decir, es una provocación. Busca provocar y nada más", asegura Josep Pedrerol. Las imágenes se intercalan con las de varios youtubers que comentan "las polémicas imágenes". "A ver, yo creo que Pucho hace estas cosas para compensar que la tiene pequeña", explica Brays Efe metido en el papel de streamer.

Ala vuelta al plató, discuten con Miranda Makaroff —que se encontraba en la polémica del yate— que justifica las imágenes con un contexto social."Estáis comentando la mierda del pelo y está esta señora en chichi", añade otra youtuber.

A continuación, se ve la comentada imagen en la que C. Tangana le tira del pelo a Nathy Peluso, obligando a que ésta eche la cabeza hacia atrás y la fecha del estreno de Ateo, el 8 de octubre.