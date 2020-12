Tini, rota de dolor por amor en el vídeo de 'Te Olvidaré'

Tras ser la asesora de Alejandro Sanz en La Voz de Antena 3, Tini sorprende con un nuevo álbum, el tercero de su carrera. Dentro de este trabajo, titulado TINI, TINI, TINI, encontramos 'Te Olvidaré', una preciosa balada de desamor que llega con un intenso videoclip.

La artista es la protagonista de este vídeo, en el que aparece rota de dolor, despidiéndose de la persona a la que quería pero que ahora, su amor es imposible. Se rumorea que podría ser una canción dedicada a Sebastián Yatra, con quién mantuvo una relación. Pero lo que está claro que es un single con el que Tini cambia totalmente de estilo y muestra que es capaz de hablar del amor desde la melancolía, a través de una tranquila melodía.

'Te Olvidaré' es una de las siete canciones nuevas de TINI, TINI, TINI, un disco con una brillante producción formado por una gran variedad de estilos y ritmos. Asimismo, con este trabajo, la artista hace una evolución y comparte sus sentimientos y pensamientos a través de la música.

En este trabajo discográfico también encontramos las exitosas colaboraciones de Tini con grandes artistas, como 'Un Beso en Madrid', con Alejandro Sanz; 'Ella Dice', con Khea; 'Recuerdo' con Mau y Ricky; 'Oye', con Sebastián Yatra; '22', con Greeicy; 'Fresa', con Lalo Ebratt; y 'Duele' con John C. Juntos.

LETRA DE 'TE OLVIDARÉ' DE TINI

Sé que por un tiempo voy a navegar sin rumbo

Y aunque sea profundo el mar yo ya te soltaré

Puede que la soledad en realidad no deje de doler

Pero duelen más mis pies por hacia a ti correr

Y de tanto esperarte me cansé

Te soñaré, te extrañaré

Y aunque ya no te pueda ver, te inventaré

Me llamarás, contestaré

Y con mi voz de que estoy bien nos mentiré

Y cuando ya deje de contar cada segundo

Cuando tus lugares ya me dejen de doler

Y cuando por fin no seas el único en mi mundo

Te olvidaré (mmm)

Te olvidaré

Cuánto duelen las pequeñas cosas en la vida

Cada beso tuyo lo recuerdo como ayer

Duermo con las luces encendidas por si tú vas a volver

Cómo duele apagarlas al amanecer

Cómo duele no volverte a ver

Te soñaré, te extrañaré (oh-oh)

Y aunque ya no te pueda ver, te inventaré (eh)

Me llamarás, contestaré (no, no)

Y con mi voz de que estoy bien nos mentiré (eh)

Y cuando ya deje de contar cada segundo (ah-ah)

Cuando tus lugares ya me dejen de doler (ah-ah)

Y cuando por fin no seas el único en mi mundo (ah-ah)

Te olvidaré, woh

Eh-eh-eh, yeah

Yo te olvidaré

Te olvidaré, eh-eh

No, no

Y cuando ya deje de contar cada segundo

Cuando tus lugares ya me dejen de doler

Y cuando por fin no seas el único en mi mundo

Te olvidaré