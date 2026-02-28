¿Qué ocho cantantes actúan en la gala de los Goya de esta noche?

Ocho artistas se encargan de la banda sonora de la gala de los Premios Goya 2026.

Como cada año, la Academia de cine otorga protagonismo a la música en directo durante su gran fiesta y en esta ocasión, con sede en Barcelona, pone el foco en grandes nombres de la ciudad condal.

Así, a la ceremonia de este sábado 28 de febrero, se unen cantantes catalanas como Belén Aguilera, Bad Gyal, Guille Milkyway (La Casa Azul) y Rigoberta Bandini, presentadora de esta edición junto a Luis Tosar.

A su lado estarán otras grandes voces de la música española, como Dani Fernández y Ana Mena, o referentes del flamenco como Alba Molina y Ángeles Toledano.

Descubre a continuación la trayectoria de cada uno y prepárate para disfrutar de una noche de cine y música..

Belén Aguilera

La cantante de Barcelona Belén Aguilera en el Brava Madrid Music Festival 2023. | Getty Images

Belén Aguilera es una de las artistas de Barcelona que se suma a la fiesta del cine.

Considerada como una de las voces más influyentes y vanguardistas del pop español, la cantante de 30 años empezó su carrera de manera autodidacta. Así, en 2014 se convirtió en la chica del piano (@thegirlandthepiano) y arrasó en redes versionando canciones de otros artistas.

De ahí pasó a convertirse en concursante de La Voz en 2016, en el equipo de Melendi, y poco después lanzó su primer disco. En 2019 se coló en el Top 10 de ventas en España con su álbum debut Como ves, no siempre he sido mía… y en 2021 logró su primer Disco de Oro con el éxito viral Antagonista, incluido en su disco Superpop. Tras el éxito del EP Metanoia (2023), la cantante dio un nuevo salto en su carrera con Anela (2025), un álbum conceptual compuesto y coproducido entre Miami y México.

Bad Gyal

Bad Gyal, en el Concierto-Manifest x Palestina de enero de 2026. | Getty Images

Nacida en Vilassar de Mar (Barcelona), Bad Gyal es una de las artistas más influyentes de la música urbana internacional y una de las cantantes más relevantes de su generación.

La joven de 28 años lanzó su primer álbum, La Joia, en 2024 marcando un punto de inflexión global en su carrera. Debutó con millones de streams y alcanzó el número 1 en ventas en España. Además, el disco la llevó a recorrer parte del mundo en una gira que dio lugar a su documentalLa Joia: Bad Gyal, que muestra cómo fue la grabación del álbum y el tour posterior.

En 2025 presentó Da Me, Última Noche (con Ozuna) y Fuma, que formarán parte de su segundo álbum, Más Cara, previsto para marzo de 2026 y en el que participan también Chencho Corleone, Álvarez, De la Rose y 8Belial.

Dani Fernández

Dani Fernández, en el Movistar Arena de Madrid en marzo de 2025 | Getty Images

Dani Fernández no necesita mucha carta de presentación. El cantante de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) lleva toda la vida dedicado a la música.

Con 14 años representó a España en Eurovisión Junior con la canción Te Doy Mi Voz, que le dio el cuarto puesto, y tres años después, en 2009, se unió a la boy bandAuryn. En 2016 los cinco integrantes anunciaron su separación y Dani Fernández comenzó una exitosa andadura en solitario convirtiéndose en uno de los grandes referentes del pop rock en España.

La credibilidad de sus canciones y la fuerza de su directo destacan a la hora de hablar de Dani Fernández, con temas como Dile a los demás, Me has invitado a bailar o Clima tropiacal, situados entre los más radiados del país y convertidos en auténticos himnos para el público. Su tercer álbum, La Jauría, le sirvió para reafirmar su su posición en la industria y alzarse con el reconocimiento a Mejor álbum en los Premios de la Academia de la Música. El 7 de marzo arranca en La Insurrección Tour, una gira que le llevará a recorrer España y tras la que iniciará un periodo de descanso.

La Casa Azul

Guille Milkyway, líder de La Casa Azul. | Getty Images

Otro de los artistas barceloneses de la gala es Guille Milkyway, líder de La Casa Azul y ganador del Premio Goya a Mejor canción original en 2010 por Yo También.

Con este proyecto musical, uno de los más singulares del pop español, en el que la luz y el color son protagonistas, ha firmado grandes himnos como Superguay o Todas tus amigas aunque ninguno de tanto éxito como La Revolución Sexual. Milkyway es también productor y compositor de artistas como Fangoria y Soleá Morente, con quien colaboró en su nuevo disco.

En 2024 La Casa Azul celebró 25 años llenando de música el Movistar Arena de Madrid y el Sant Jordi Club de Barcelona.

Ana Mena

Ana Mena, en un concierto en Madrid en diciembre de 2024. | Getty Images

Hablar de Ana Mena es hablar de música y de cine. La malagueña es una de las artistas pop imprescindibles a nivel internacional, que triunfa en países como México, Chile, Argentina, Francia, Suecia e Italia.

En el país transalpino encontró su primera gran oportunidad ya que, con el regreso de Operación Triunfo, en sus inicios le costó encontrar un hueco en España. El tiempo, el trabajo y el talento le han colocado en el lugar que se merece con éxitos como A un paso de la Luna, Se iluminaba, Madrid City, Las 12, Un clásico, Carita triste o Música ligera. En octubre de 2025 estrenóLárgate, su primer lanzamiento tras un parón creativo de un año.

Como actriz ha trabajado en La piel que habito, de Pedro Almodóvar, series como Vivo Cantando y la recientemente estrenada Ídolos, en la que conoció a su actual pareja Óscar Casas y para la que ha compuesto dos canciones. Recientemente ha confirmado su participación en la serie Furia Parte 2, de Félix Sabroso.

Alba Molina

La cantante sevillana Alba Molina en diciembre de 2021 | Getty Images

Hija del dúo Lole y Manuel y nieta de la cantaora Antonia Rodríguez La Negra y el bailaor Juan Montoya, la cantante sevillana Alba Molina inició su carrera discográfica en 1998 con Despasito, producido por Manuel Molina y Alejandro Sanz, con el que obtuvo el Premio Artista Revelación en los Premios de la Música.

En 2003 dio un giro en su carrera y entró a formar parte del grupo Las Niñas, que alcanzó gran popularidad a nivel nacional con el tema Ojú. A lo largo de su trayectoria, ha rendido homenaje a su legado familiar con trabajos como Alba Molina canta a Lole y Manuel (2016) y el directo Nuevo Día (2023), además de publicar discos como El beso (2020) y más recientemente 25 años (2024).

Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandini, en diciembre de 2025 en México | Getty Images

Rigoberta Bandini es la cuarta artista de Barcelona de la noche. La presentadora de los Premios Goya está estrechamente ligada al mundo del cine y de la música. Empezó su carrera siendo todavía una niña como actriz de doblaje, con papeles tan relevantes como Caillou en la serie Caillou, Wendy en Peter Pan o Judy Hopps en Zootopia, y en 2020 se inició en la música sin olvidar la anterior faceta.

Considerada una de las voces más originales de la música pop española ha firmado canciones como In Spain We Call It Soledad, Perra o Ay Mamá, con la que quedó segunda en el Benidorm Fest 2022. Ese año lanzó su primer álbum de estudio, La Emperatriz, y en 2025 estrenó Jesucrista Superstar, poniendo fin a un tiempo de descanso.

Rigoberta Bandini anunció en septiembre de 2022 que se alejaba de los escenarios aunque no dejó de trabajar. En ese tiempo compuso Yo solo quiero amor, la canción de la película Te estoy amando locamente que le llevó a ganar el Goya a Mejor canción original en 2024. Al año siguiente arrasó en la fiesta del cine cuando interpretó la canción El Amor como homenaje a Massiel.

Ángeles Toledano

La cantante Ángeles Toledano en los Latin Grammy 2025 | Getty Images

Ángeles Toledano es una de las voces más prometedoras del flamenco actual.

Iniciada en el cante a los seis años de la mano de su abuelo, ha dedicado su vida a la formación y al escenario, participando en numerosos certámenes y compañías. En 2024 publicó su álbum debut, Sangre Sucia, con la guitarra flamenca de Benito Bernal y producción de Harto Rodríguez, consolidándose también como autora y obteniendo una nominación al Latin Grammy por Mejor Álbum de Música Flamenca.

En la gala conoció a los miembros de la banda flamenca Califato 3/4 y ahí nació una unió que dio origen al un EP de dos canciones, Romanze y La Cigarra, que redefine los límites del flamenco contemporáneo. Actualmente está inmersa en la gira Sangre Sucia, que mantiene la raíz del cante jondo mientras lo proyecta hacia el presente, conectando con nuevos públicos sin perder identidad.