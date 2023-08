Todas las nominaciones de Taylor Swift a los MTV VMA 2023

Taylor Swift, durante la gira The Eras Tour. | Getty Images

Taylor Swift se ha propuesto ser la artista más importante del año y está consiguiéndolo poco a poco. Después de arrasar con su gira The Eras Tour -se esperan recaudar más de 1.000 millones de dólares-, se han anunciado las nominaciones a los premios MTV VMA 2023 y ella lidera el ranking.

Con ocho nominaciones, se trata de la cantante que este año cuenta con más menciones y aspira a llevarse todas estas estatuillas. Tras ella se encuentran, SZA con seis y Doja Cat, Sam Smith, Kim Petras, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo y Nicki Minaj con cinco.

Estas son todas las nominaciones de Taylor Swifta los MTV VMA 2023:

Artista del año

Video del año - Anti-Hero

- Canción del año - Anti-Hero

- Mejor video pop - Anti-Hero

- Mejor edición - Anti-Hero

- Mejor dirección - Anti-Hero

- Mejor cinematografía - Anti-Hero

- Mejor efectos visuales - Anti-Hero

A excepción de 'Artista del año', todas las categorías en las que la estadounidense está nominada son por su canción Anti-Hero, que forma parte de su último disco Midnights.

Taylor Swift - Anti-Hero (Official Music Video)

El segundo artista con más menciones es SZA. Su canción Kill Bill compite en las siguientes categorías: Video del año, Canción del año, Mejor dirección, Mejor dirección de arte y Mejor dirección. Además, su single Shirt está nominada a Mejor R&B.

Esta vez los MTV han agregado una categoría más a sus distinguidos premios: los mejores afrobeats. Se trata de la tercera categoría específica de género incluida en los VMA en lo que llevamos de siglo, además de la reservada a la música latina (2006) y el K-pop (2019). Las otras cinco listas específicas de género se introdujeron en el siglo pasado: rock (1989), alternativa (1991), R&B (1993) y pop y hip hop (ambas en 1999).

Poder femenino en 'Artista del año'

De cara a la gala de los MTV VMA 2023 del próximo 12 de septiembre en Nueva Jersey, ha hecho historia el hecho que todos los artistas que compiten para llevarse el premio Artista del año son mujeres por primera vez.

Beyoncé, Doja Cat, Karol G, Nicki Minaj, Shakira y Taylor Swift son las aspirantes a llevarse esta codiciada estatuilla a casa.

Pero esta edición tenemos doblete; además de ser el primer año en la historia que todas las nominadas son mujeres, también en la primera vez que dos de las nominadas provienen de la música latina.

El año pasado Taylor Swift estuvo nominada a cinco categorías y logró tres premios por el video de All too well.

Queda más de un mes para la celebración de la gala de los MTV VMA 2023.