Todos deducen lo que le dijo Harry Styles a Taylor Swift por su cara en los Grammy

Uno de los momentos más virales que ha dejado la 65 edición de los premios Grammy fue la reacción de Taylor Swift tras la actuación de Harry Styles. La cantante se puso en pie y aplaudió efusivamente a quien fue su pareja 10 años atrás.

Algo muy significativo teniendo en cuenta que su breve relación terminó por una infidelidad del británico y se dedicaron canciones mutuamente nada halagadoras durante algunos años.

Una vez enterrada el hacha de guerra, parece que entre los dos queda respeto y admiración mutua. Minutos después de la actuación de Styles, se le vio charlando con Swift. Y aunque no se puede saber con certeza de qué estaban hablando, lo más observadores han descubierto qué le estaba diciendo por el semblante serio del artista.

Harry Styles y Taylor Swift en los Grammy 2023 // Getty

Lo que le explicó Harry Styles a Taylor Swift en los Grammy

Durante la interpretación de As it was en directo, Harry y sus bailarines parecían confusos en algunos momentos. Varios medios de renombre calificaron esta actuación como "la peor de la noche", pero luego se ha sabido que todo tenía una explicación.

La plataforma giratoria en la que Harry Styles y sus bailarines habían ensayado minuciosamente su coreografía durante semanas, empezó a girar en sentido contrario durante el directo. Por lo que tanto Harry como el cuerpo de baile tuvieron que improvisar sus movimientos a la inversa.

Esto es lo que Harry podría estar contándole a Taylor Swift, de ahí su cara de preocupación y el gesto de consuelo de ella, poniendo su mano en su espalda.

Esta misma explicación la dio después de la ceremonia Dexter Da Rocha, bailarina de Harry Styles. ."Harry hizo su mejor esfuerzo para caminar mientras cantaba e iba hacía su compañera en sentido contrario, lo que fue increíble", defendió en su cuenta de TikTok.