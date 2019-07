Aitana: 'En Play Tour hay mucha versatilidad musical para llevarte a diferentes estados de ánimo'

Hace poco más de un mes Aitana nos presentaba Spoiler, disco del que ya nos presentó algunos temas con su EP 'Trailer'. En esta ocasión, la artista escogió 'Nada sale mal' como single presentación, cuya letra habla de temas bastante distintos a sus predecesores 'Teléfono' o 'Vas a quedarte'.

"'Nada Sale Mal' es un mensaje muy de positividad. Iba a sacar mi disco entero por primera vez y me lanzo a mi misma este mensaje de que nada sale mal, de que hay que arriesgar. Y se lo lanzo a la gente, que se lo puede llevar a cualquier terreno", nos explica.

Otra canción que habla de cómo se siente en la actualidad es 'Cristal', donde a veces necesita no estar tan sobre protegida: "Todo el mundo quiere que estés bien, que todo esto no te cambie y no te afecte. Y todo el mundo está muy pendiente de ti. Es muy bonito por una parte pero por la otra piensas 'también tengo derecho a equivocarme, a no tener a tanta gente que me esté juzgando, y a ese error para aprender'".

Sobre su nuevo single, 'Me quedo', nos explica cómo surgió que fuese Lola Indigo la que colaborase en el tema: "'Me Quedo' la tenía hecha desde el verano pasado con Alizzz y El Guincho. Un mes antes de que saliera 'Spoiler' estaba grabando las voces y me encontré en el estudio a Mimi. Le enseñé la canción y le pregunté si le apetecía hacerla conmigo y aceptó encantada. La grabamos al día siguiente".

Aitana también nos explica, tal como se puede ver en el videoclip de 'Me quedo', que se está soltando en esto del baile. Y que aunque cree todavía le queda mucho por mejorar, está trabajando en ello.

Pero la artista no solo baila en sus videoclips, en muchos de ellos aparece actuando y la verdad es que se le da genial. Por eso le preguntamos si se atrevería lanzarse a la gran (o pequeña) pantalla: "Me encantaría y es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. pero le tengo tanto respeto que es algo que si quisiera hacer tendría que estudiar interpretación".

También recuerda con mucho cariño su paso por OT y todo el fenómeno que supuso esa edición: "Fue una locura, en cuanto salimos me llevaron para Madrid y empezamos a hacer mucha promo y era cosas que yo todavía ni siquiera entendía", nos explica, "Nunca creo que lo acabe de asimilar. Fue una experiencia única y estoy muy agradecida por todo lo que han hecho por mí".

Gran parte de este éxito tuvo lugar en las redes sociales, algo que estrellas como Aitana saben que tiene una parte muy positiva, pero otra también negativa: "Las críticas constructivas las aprecio porque la gente se para a decirte las cosas con mucho respeto, y las entiendo. Pero es otra cosa cuando te faltan al respeto, y muchas veces desde cuentas anónimas, que no hay 'nadie' detrás. No le doy importancia porque a lo mejor esa misma persona que me dice cosas malas, me ve por la calle y me pide una foto".

Por último, hablamos de su Play Tour, una gira que acaba de empezar, y en la que nos asegura que encontraremos "mucha versatilidad musical para que te lleve a diferentes estados de ánimo, y distintos momentos". Aitana nos explica que es un proyecto muy con "una escenografía y un trabajo de producción muy guay. Es un show que está muy preparado".

¡No podemos esperar para verla en directo!