Aitana cambia de registro en 'Nada sale mal'

La música no tiene género. La música no es gay, ni hetero, ni bisexual, pero tiene un poder reivindicativo muy fuerte. La música es capaz de calar, remover e incomodar. Es capaz de provocarnos dudas, capaz de hacernos replantear toda una historia solo con tres versos, con un susurro, una nota. A lo largo de la historia cientos de canciones han abanderado una causa, utilizando sus letras como instrumento para derribar tabúes y poner las cartas sobre la mesa. La música visibiliza, ilumina la oscuridad, pone sonido al silencio y da voz a los que no pueden hablar. El 17 de marzo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia y qué mejor manera de festejarlo que con una banda sonora muy 'orgullosa'.