Alejandro Sanz se prepara para la Cumbre del Clima: "El cambio climático está aquí y no nos va a dar tregua"

En un vídeo publicado en sus redes sociales, previo a su participación en la COP25, Alejandro Sanz hace un llamamiento al compromiso por el cambio climático, pidiendo a todo el mundo que actúe, y que lo haga cuanto antes: "El cambio climático ya está aquí, y no nos va a dar tregua".

"Es tiempo de actuar ante la crisis climática", añade el cantante y compositor, que asegura que aunque "queda muy poco tiempo, no todo está perdido". Por eso, lanza un contundente mensaje a los líderes mundiales para que actúen ante la crisis climática: "Los líderes deben mostrar el camino y dar ejemplo pero todos nosotros podemos y debemos actuar ya", comenta.

"El planeta es un bien precioso pero con límites que hace tiempo sobrepasamos. La Tierra es nuestra casa pero no nos pertenece. Vivimos en ella de prestado. Los que vienen detrás tienen todo el derecho a vivirla y disfrutarla como tú y yo hemos hecho. El cambio climático está aquí y no nos va a dar tregua. Los polos se están derritiendo. Queda muy poco tiempo pero no todo está perdido. Los líderes deben mostrar el camino y dar ejemplo pero todos nosotros podemos y debemos actuar ya. Hazlo por ti, hazlo por lo que más quieres. Es tiempo de actuar", sentencia Alejandro Sanz en su mensaje.

PRÓXIMA GIRA SIN EMISIONES

Como ya anunciara Coldplay con su actual gira, que quedará pospuesta hasta que sea ecológicamente sostenible; Alejandro Sanz ha adquirido el compromiso de cara a su próximo tour, que no se llevará a cabo hasta que encuentre la forma de que no sea contaminante: "Será de emisión cero".

Alejandro Sanz anunciaba hace unos días nuevo tour con "#ElDisco", y que le llevará a partir de junio de 2020 por algunas ciudades "escogidas": Valencia, el día 13 de junio; Murcia el 17; Valladolid en 20; A Coruña el 25; Zaragoza el 27; Benidorm, el 2 de julio; Fuengirola el 4; Cádiz el día 11 y Bilbao el 17 de julio. "Le he encontrado otros alicientes al escenario. Ahora no tengo que hacer 120 conciertos en 90 días. Los distancio más y lo elijo mejor".

Además, el cantante asegura que la próxima gira será de "emisión cero". "Analizar cuánto es lo que emitimos de CO2 en un concierto y compensarlo con un dinero que pueda dedicarse a plantar árboles o a paliar la huella que nosotros estamos dejando", ha sentenciado. Algo que parecen tener muy presentes muchos famosos, como la modelo Bella Hadid, que también viaja compensando "la huella de carbono".

FASE DE ALTO NIVEL DE LA COP25

En la apertura de la fase de alto nivel de la Cumbre del Clima este martes 10 de diciembre, a partir de las 9:00h horas, además de Alejandro Sanz participará también la Presidenta de la conferencia, Carolina Schmidt, la Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC y Patricia Espinosa.

Durante los dos días siguientes a la apertura de este segmento de alto nivel, se sucederán los discursos de los diferentes jefes de estado y de gobierno asistentes a la Cumbre, así como las declaraciones de grupos regionales, ministros y jefes de las delegaciones nacionales y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.

CAMPAÑA DE ATRESMEDIA 'JUNTOS X EL CLIMA'

Este lunes 2 de diciembre, ha arrancado en Madrid la Cumbre del Clima (COP 25), y ATRESMEDIA ha preparando una programación especial para cubrir esta gran cita internacional. Una vez más, el Grupo líder en información de calidad, y referente de la información política y de actualidad, se vuelca para ofrecer la mejor cobertura y el mejor análisis sobre la Cumbre, en el marco del compromiso con la ecología y el cambio climático. Europa FM, desde su iniciativa Respira Europa FM, también se suma a 'Juntos X el Clima'.

COMPROMISO RESPIRA EUROPA FM

