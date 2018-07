5 alimentos que te ayudarán a perder grasa en el abdomen

La barriga o el abdomen es la parte del cuerpo donde se acumula más grasa. Seguro que ya estaréis familiarizados con el término de "barriga cervecera" y que muchos querréis no volver a oírlo jamás. O puede que simplemente deseéis mantener vuestro vientre plano para poder mostrar vuestros mejores modelitos.

Ernest The Fitness Boy ya nos ha dado varios consejos en el #retoEuropaFM para que llevemos una vida más sana y gocemos de un estilo de vida totalmente saludable. Pero si lo que queréis es solamente perder grasa abdominal de forma sencilla, estos alimentos nos ayudarán a eliminar la retención de líquidos y grasas.

1. Manazanas

Cada día deberíamos comer de 1 a 3 piezas de fruta y una de las elegidas debería ser siempre la manzana por sus propiedades nutritivas. Las manzanas nos aportan vitamina C, flavonoides, que actúan como antioxidantes, y betacaroteno, un componente que fomenta la quema de la grasa.

2. Brócoli

Además de disminuir las posibilidades de contraer la diabetes tipo 2, el brócoli estimula el funcionamiento del metabolismo gracias a su alto contenido en calcio y vitamina C. Por una parte, el calcio es el causante directo de que el metabolismo actúe correctamente mientras que la vitamina C (también presente en las manzanas) se encarga de la absorción de los elementos químicos.

3. Avena

O la comida integral en general. Todos los alimentos que forman parte de este grupo están compuestos por un alto nivel de carbohidratos y fibra que ayuda a combatir el colesterol en nuestros cuerpos. Además, la fibra de la avena también disminuye los niveles de insulina, algo fundamental para nuestro organismo. Si tenemos demasiado de esta hormona, podremos tener hipoglucemia y, por consiguiente, sensación constante de hambre.

4. Pescado

El pescado otorga a nuestros cuerpos omega-3, una grasa insaturada que es de vital importancia para regular las funciones circulatorias. Sin ella además tendríamos alteraciones en la producción de la hormona del sueño, la melatonina. Si dormimos bien y no se forman trombos (una especie de tapones que alteran la circulación) en nuestra sangre, perderemos esos kilos de más que se nos acumulan en la barriga.

5. Aguacates

Esta fruta nos aporta ácido oleico, esencial para frenar la sensación de hambre. Además, el aguacate está compuesto por más de 20 vitaminas, entre ellas la vitamina K, con la que regulamos la glucosa en sangre y quemamos esa grasa que nos sobra.