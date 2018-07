Es posible ser alérgico al deporte

Probablemente tienes amigos que siempre tienen alguna excusa para no ir al gimnasio, pero quizás no sabes que existen personas que realmente no puede practicar deporte porque les causa un síndrome de anafilaxia.

Este problema se descubrió en 1979 al estudiar a un corredor que, tras la ingestión de mariscos y practicar ejercicio, sufría reacciones alérgicas. Actualmente, este síndrome afecta a 50 de cada 100.000 personas que al combinar determinadas comidas con el ejercicio llegan a tener picores, mareos y otros síntomas típicos de las alergias, por todo el cuerpo. Por otra parte, hay mujeres que solamente lo padecen cuando tienen la menstruación.

Los expertos también exponen que no tienen nada que ver la intensidad con la que se practica deporte, ya que esta alergia puede aparecer con cualquier tipo. Y declaran que, aunque sigue estudiándose las causas, lo más probable es que sea porque al hacer ejercicio físico, el alimento se absorbe con más facilidad y las proteínas no se desnaturalizan y por eso provocan la alergia.