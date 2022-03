El accidente de Rosa López en 'Lo de Évole' que asusta a todo el equipo: ¡Hostia puta! ¿Te has quemado?"

La entrevista de Rosa López en Lo de Évole ha estado llena de emociones. La artista se ha abierto en canal para hablar sin tapujos sobre cómo se ha sentido en estos 20 años tras ganar Operación Triunfo y todas las trabas que se ha encontrado en la industria de la música, pero también ha explicado cómo era su vida antes de entrar en el programa y qué mentiras dijo en el casting para que la seleccionasen.

Una larga charla en la que la cantante ha reído, pero también ha llorado al recordar algunos malos momentos de su vida. Y precisamente durante uno de estos momentos, Rosa se ha llevado además un buen susto al sufrir un accidente en el set de rodaje de la entrevista.

Rosa y Jordi estaban conversando en un camerino repleto de espejos rodeados de bombillas encendidas. En un momento dado, cuando la artista estaba secándose las lágrimas, el espejo que estaba situado a su izquierda se ha desplomado sobre ella, provocando un gran susto en todo el equipo del programa.

"Hostia puta, qué susto. ¿Estás bien? ¿Te has quemado?", le ha preguntado el presentador tras el incidente, mientras otros miembros del equipo recolocaban inmediatamente el espejo.

Ella, todavía secándose las lágrimas, se lo toma a risa y le resta importancia. "Pensaba que se había quemado, porque yo he metido la mano y me he quemado", continuaba explicándole Évole a su equipo todavía impactado tras el susto.