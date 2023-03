Las actuaciones confirmadas de los Premios Oscar 2023: los cantantes de gala

Si Will Smith eclipsó la ceremonia de los Premios Oscar 2023 con la bofetada que le propinó a Chris Rock, este 2023 todas las miradas estarán puestas en Rihanna.

Rihanna será la primera artista de la historia en cantar el mismo año en la Super Bowl y en los Premios Oscar. En la gala de cine ya no habrá un golpe de efecto como el anuncio de su segundo embarazo, pero sin duda alguna la de Barbados volverá a convertirse en el centro de atención. Son los dos eventos más importantes del año en Estados Unidos.

Esta será la segunda ocasión en menos de un mes que la cantante se suba a un escenario para actuar. Algo que supone todo un acontecimiento teniendo en cuenta que hace siete años que la artista permanece prácticamente ausente del mundo de la música, siendo su faceta de madre y de empresaria sus actuales prioridades. Este 2023 disfrutaremos de Rihanna por partida doble.

Rihanna cantará 'Lift Me Up', tema principal de Black Panther

La cantante de Love On The Brain ha sido la primera confirmada por la Academia de cine de Hollywood para actuar en la edición de este año.

La artista se subirá al escenario para cantar Lift Me Up, el tema en el que presta su voz para la película Black Panther: Wakanda Forever y que está nominado a Mejor Canción Original.

Compuesta junto a Ludwig Göransson y Ryan Coogler, se trata de la única canción interpretada en solitario que Rihanna ha estrenado en los últimos años. Su último álbum, ANTI, se remota al año 2016.

Lenny Kravitz pondrá voz al 'In Memoriam'

El músico estadounidense Lenny Kravitz actuará en los Oscar dentro del segmento In Memoriam, un espacio en el que se homenajea a miembros de la industria cinematográfica fallecidos durante el último año. La suya es la segunda actuación confirmada por la Academia.

El artista ganador de cuatro Premios Grammy aparecerá así en una de las partes más seguidas anualmente en la retransmisión de estos premios y que el año pasado contó con la música del coro The Sample Choir como protagonista.

Sofía Carson y Diane Warren cantarán 'Applause'

La actriz y cantante Sofia Carson y la compositora Diane Warren interpretarán la canción Applause, del filme Tell It Like a Woman, otra de las nominadas a Mejor Canción Original.

Esta será la primera experiencia en los Oscar para Carson. La actriz, cantante y bailarina estadounidense de ascendencia colombiana, es conocida por trabajos como Los descendientes (2015) y Pequeñas mentirosas: perfeccionistas (2019).

Por su parte, Diane Warren tiene una larga relación con estos premios, la compositora estadounidense ha recibido hasta ahora 14 nominaciones al Oscar.

Bonus track: Lady Gaga y Billie Eilish ganaron el Oscar el año que cantaron 'Shallow' y 'No Time to Die'

Lady Gaga es otra de las grandes nominadas de este año a Mejor Canción Original. Lo está por su trabajo junto a Bloodpop para el tema Hold My Hand, que forma parte de la película Top Gun: Maverick.

En el caso de llevárselo, se trataría del segundo Premio Oscar de la carrera de Gaga.

Lady Gaga en la fiesta de Vanity Fair en los Premios Oscar 2019 // Getty Images

El primero lo consiguió en 2019, un año después del estreno de A Star is Born.

Shallow resultó ganadora en la categoría de Mejor Canción Original y fue uno de los temas más escuchados aquel año, cuando la actuación de Lady Gaga y Bradley Cooper sobre el escenario del Teatro Dolby encandiló a la audiencia hasta despertar las teorías de un romance entre ellos, algo que los protagonistas se encargaron de desmentir posteriormente. Lo suyo era un amor de ficción, igual que el de la película.

Por su parte, Billie Eilish también recogió la estatuilla por su trabajo junto a su hermano Finneas en No Time to Die, de la banda sonora de la película homónima de la saga de James Bond.

Lo hizo poco después de cantar sobre el escenario el tema, que estaba nominado a Mejor Canción y que luego resultó ganador. ¿Casualidad?

Con estos antecedentes, y con otros como el de Elton John, que actuó en 2020, año en que ganó por su colaboración con Rocketman, o Sam Smith, que cantó en 2016 cuando ganó el Oscar por Spectre, son muchos los que especulan que este año el Oscar a Mejor Canción Original será para la de Barbados.

Los nominados a Mejor Canción Original

'Lift Me Up' (Black Panther: Wakanda Forever) Rihanna, Ludwig Göransson y Ryan Coogler

'Naatu Naatu' (RRR) Kala Bhairava, M.M. Keeravani y Rahul Sipligunj

'Hold My Hand' (Top Gun: Maverick) Lady Gaga y Bloodpop

'Applause' (Tell it Like a Woman) Sofía Carson y Diane Warren

'This is a Life' (Todo a la vez en todas partes) David Byrne, Ryan Lott y Mitski