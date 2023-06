Andrea Guasch termina con lágrimas en los ojos al cantar 'Close to You' de Carpenters en 'Tu cara me suena'

"Lo de hoy de Andrea tiene una carga emocional brutal porque esta canción tiene una intrahistoria buenísima". Con estas palabras Manel Fuentes presentó la actuación de Andrea Guasch en la gala 13 de Tu cara me suena.

A la cantante le tocó interpretar (They Long to Be) Close to You, de Carpenters, una canción que escucha desde que tiene uso de razón porque se la ponía su padre.

"Desde que nací... No sé si conscientemente o inconscientemente, yo creo que mi padre me la ha dedicado siempre. Oigo esta canción y veo a mi padre. No cantándomela, porque no me la cantaba... Lloro un montón", reveló antes de salir al escenario.

Andrea Guasch firmó una actuación realmente emocionante durante la que se proyectaron imágenes de su infancia junto a su padre, lo que dio aún más emoción a su actuación.

"¡Ay!", exclamó al terminar de cantar. "Y te has perdido lo mejor", le dijo el presentador. "Detrás de ti se veía una niña muy feliz, con un papá muy feliz y muy orgulloso. El papá está ahí y te pido que le devuelvas el abrazo que te dio", le animó mientras las cámaras apuntaban a sus padres sentados en la grada.

Manel y Andrea se acercaron a charlar con ellos. Allí Andrea no pudo contenerse y los lagrimones le cayeron por la cara.

Al terminar la gala, sumó 38 puntos del jurado, que se tradujeron en 10 puntos, y otros 10 del público. Fue la segunda clasificada de la gala 13.

Andrea Guasch deberá traer un amigo al siguiente programa para imitar a Chenoa y David Bisbal cantando Escondidos. Su plan es que ese amigo sea su marido, el cantante Rubén Tajuelo.