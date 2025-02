Àngel Llàcer confirma que vuelve a 'Tu cara me suena' y desvela al sustituto de Carlos Latre

Te interesa La primera vez que Àngel Llàcer habló de su pareja, su reciente ruptura y el día que fue a una boda y se acostó con el novio

¡Àngel Llàcer retomará su lugar como presidente del jurado de Tu cara me suena 12! La nueva edición del programa de imitaciones de Antena 3 llegará este año con dos novedades, siendo una de ellas el regreso de Llàcer tras verse obligado a abandonar la anterior edición de TCMS por una grave enfermedad.

El presentador viajó a Vietnam el año pasado, donde consumió comida y bebidas que no habían pasado por ningún control de seguridad. Durante el viaje, Àngel comenzó a sentirse mal y recibió atención médica en el hotel donde se hospedaba. Sin embargo, de vuelta a España y justamente mientras grababa Tu cara me suena, empezó a sentir molestias en la pierna e ingresó en el hospital por una infección grave por la bacteria Shigella, tal y como explica durante su visita a El Hormiguero.

"Yo no me quería morir", cuenta Llàcer. "Yo no quería irme tan pronto y dejar a mis amigos a los 50 años, porque siempre he sido muy complaciente. Yo dije: 'No me voy a morir', y al final sobreviví. Una de las cosas que me salvó fue el amor. Yo en las redes he recibido tanto amor, que es muy heavy, te llena muchísimo. Yo no sabía que la gente me quería tanto".

Así, una vez recuperado, el televisivo ha recuperado el control de su vida personal y laboral y ha podido confirmar los mejores presagio: ¡vuelve como jurado a Tu cara me suena 12! Una nueva edición que empezará "muy pronto" y que cuenta con Ana Guerra, Bertín Osborne y Yenesi entre los primeros concursantes confirmados.

Florentino Fernández, sustituto de Carlos Latre

La segunda novedad sobre Tu cara me suena es el nuevo miembro del jurado, ya que para Carlos Latre la edición de 2024 fue la última. Y la noticia la ha dado también Àngel Llàcer en El Hormiguero.

"El nuevo jurado de Tu cara me suena es... ¡FLO!", grita eufórico Llàcer durante el programa, desvelando la noticia en exclusiva de que el cómico Florentino Fernández es el nuevo integrante del jurado.