El emocionante regreso de Àngel Llàcer a 'Tu cara me suena': "Tenía mucho miedo"

Àngel Llàcer tuvo que enfrentarse a varias operaciones tras contraer, durante sus vacaciones en Vietnam, la bacteria Shigella, que le provocó una infección intestinal llamada shigelosis. Ocurrió durante la grabación de la onceava edición de Tu cara me suena, a la que no pudo volver. Sin embargo, ahora vuelve a lo grande como presidente del jurado a la nueva temporada.

"Va a ser la primera valoración que voy a hacer después de haber estado enfermo", ha empezado diciendo Àngel Llàcer tras la imitación de Goyo Jiménez. "Hoy tenía mucho miedo de volver porque en el hospital, que lo pasé tan mal, siempre le decía a los doctores: 'Yo tengo que ir a Tu cara me suena'. Y me miraban con una cara de: 'Tú no vas a volver a Tu cara me suena'. Para mí, volver significaba estar curado del todo".

"Yo lo único que quería era volver aquí", ha continuado. "Recuerdo que la operación que me hicieron... Casi muero, pero no. Sobreviví y volví a nacer el 6 de mayo, que es el cumpleaños de Lolita. Hemos nacido el mismo día, pero no el mismo año", ha bromeado.

"Es el amor de todo el público lo que me ha hecho que hoy me sienta fuerte y superpoderoso"

Llàcer ha contado que Lolita le dijo que no se preocupara, que podría volver a la onceava edición de Tu cara me suena. Sin embargo, su estado de salud no le permitió regresar al programa y solo pudo aparecer en la final con un emotivo vídeo.

"En ese vídeo, decía que volvería a Tu cara me suena el día que me sintiera superpoderoso. El poder, ¿de dónde lo he sacado? Es por el amor que he recibido. Siempre decimos que las redes están llenas de odio, y yo tengo la suerte de que mis redes están llenas de amor. Es el amor de todo el público lo que me ha hecho que hoy me sienta fuerte y superpoderoso", ha seguido diciendo.

Al final de su intervención y tras lanzarle un beso al público presente, Àngel Llàcer se ha subido a la mesa del jurado con ayuda de sus compañeros —"Poderoso pero jodido"— y ha gritado: "¡Viva la vida y viva Tu cara me suena!".