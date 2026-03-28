Así fue la prueba final de Daniel Illescas, el ganador de 'El Desafío 6'

Daniel Illescas es el gran vencedor de El Desafío 6. En la gala final, el influencer ha tenido que enfrentarse a una prueba llamada Escalera al cielo, donde ha tenido que ejecutar una coreografía aérea de gran dificultad.

Al finalizar el reto, Illescas ha tenido que coger mucho aire por el esfuerzo físico realizado: "No puedo hablar ahora", ha dicho. Aun así, ha tenido unas bonitas palabras para su abuela Carmen: "Hoy ha venido toda mi familia, en especial mi abuela, que ha estado enferma durante tres meses. Es otra luchadora que, aunque tenga problemas, le encanta vivir, como a mí".

En cuanto a las valoraciones, Juan del Val ha confesado su fascinación por el número: "Me ha parecido absolutamente espectacular. Te veía ahí arriba, colgado, y mi sensación es que estaba viendo al ganador de El Desafío". En la misma línea se ha mostrado Pilar Rubio: "Has conseguido dominar a esa fiera que era la escalera del infierno. Cómo se movía, qué inestabilidad...".

"¿Podríamos decir que es lo más complicado que has hecho en la edición?", le ha preguntado el jurado, a lo que Illlescas ha respondido: "Es lo más complicado físicamente. Sí es verdad que me quería ir por todo lo alto, y qué mejor que hacerlo con una prueba así", ha comentado, aunque él considera que lo más difícil fue la apnea, donde rompió el récord global de El Desafíocon 4:47 minutos.

Al final, el concursante ha recibido la máxima puntuación del jurado, 30 puntos, hasta un total de 234. Tras proclamarse ganador, Illescas ha pronunciado unas bonitas palabras finales: "Siempre me he juzgado mucho a mí mismo, y este programa me ha ayudado a pensar lo contrario. Lo que se vive aquí no se vive en ningún otro sitio".