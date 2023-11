Así habla Matthew Perry de sus compañeros de Friends en sus memorias

La muerte de Matthew Perry ha desatado una oleada de homenajes, tributos y reconocimientos hacia el actor, que fallecía ahogado en el jacuzzi de en su casa de Los Ángeles a los 54 años.

Miles de fans de todo el mundo revistan estos días los capítulos de una serie que sin lugar a dudas ha hecho historia. Perry ha desaparecido, pero Chandler vivirá para siempre entre las paredes de los dos apartamentos de Nueva York que fueron testigos de las historias de cinco incondicionales amigos.

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc y David Schwimmer no se pronunciaron rápidamente y guardaron el luto hasta emitir un comunicado conjunto, reconociendo que se encontraban "absolutamente devastados". "Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta gran pérdida. Con el tiempo diremos más, cuando podamos", explicaban.

Lo cierto es que Matthew nunca pudo volver a ver aquellos capítulos que tan felices hicieron a los espectadores. "No vi el programa, y no he visto el programa, porque podría ir diciendo: 'Alcohol, opiáceos, alcohol, cocaína'. Podría decirlo temporada tras temporada, por cómo me veía. Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo", dijo al pódcast Q with Tom Power.

El intérprete llegó a reconocer que no recordaba nada entre la tercera y la sexta temporada, ya que sus adicciones durante el rodaje habían hecho mella en su memoria. Para él, volver a ver Friends era doloroso, pero eso no quita que sus compañeros no ocupasen un lugar especial en su corazón. A ellos les dedicó unas emotivas palabras en el libro de memorias que publicó hace solo unos meses, Amigos, amantes y aquello tan terrible.

Matthew Perry a Courteney Cox (Monica)

"Gracias por enseñarle a América que una persona tan bonita como tú podría casarse con alguien como yo"

Chandler y Monica en 'Friends'

Matthew Perry a David Schwimmer (Ross Gheller)

"Gracias por hacernos permanecer unidos cuando él podría haberlo hecho solo y haberse beneficiado más que el resto, y decidir que deberíamos ser un equipo y conseguirnos un millón de dólares a la semana".

Ross y Chandler en 'Friends'

Matthew Perry a Lisa Kudrow (Phoebe)

"Ninguna mujer me ha hecho reír tanto"

Lisa Kudrow y Matthew Perry

Matthew Perry a Jennifer Aniston (Rachel)

"Gracias por dejarme mirar esa cara dos segundos más cada día"

Matthew Perry y Jennifer Aniston

Matthew Perry a Matt LeBlanc (Joey)

Joey y Chandler en Friends

"El único que tenía un personaje común y terminó convirtiéndose en el personaje más divertido del programa"

