Así suena ‘Io Sì’, la canción con la que Laura Pausini ha ganado el Globo de Oro

Laura Pausini, Diane Warren y Niccolò Agliardi ganaron hoy el Globo de Oro a la mejor canción original por 'Io Sì', tema de la cinta italiana 'La vida por delante'.

"Nunca soñé con ganar un Globo de Oro, no lo puedo creer. Muchas gracias a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood", empezaba escribiendo la artista en redes sociales tras recibir el premio.

"Quiero dar las gracias de todo corazón a Diane Warren. Es un honor increíble poder recibir tal reconocimiento por nuestra canción, y el hecho de que sea nuestra primera colaboración la hace aún más especial", continúa, dando las gracias a todo el equipo y en especial a Sophia Loren, protagonista del film: "Y todo mi agradecimiento y respeto a la maravillosa Sophia Loren, fue un honor dar voz a tu personaje, transmitir un mensaje tan importante, de aceptación y unidad. Dedico este premio a todos aquellos que quieren y merecen ser 'vistos'".

"A esa niña que hace 28 años ganó San Remo y nunca hubiera esperado llegar tan lejos. A Italia, a mi familia, a todos los que me han elegido a mí y a mi música, y me han hecho lo que soy hoy. Y a mi hermosa hija, a quien desde hoy me gustaría recordar la alegría en mis ojos, esperando que crezca y siga siempre creyendo en sus sueños", concluye.

UNA CANCIÓN EN 5 IDIOMAS

Pausini grabó versiones de este tema en cinco idiomas: inglés, ('Seen'), español ('Yo Sí'), portugués ('Eu Sim') y francés ('Moi Si'), además de la versión en italiano, que es la que se hizo esta noche con el Globo de Oro.

"Vi la película y llamé a mi equipo para decir que era esta la película en la que quería cantar", aseguraba la artista hace meses, y añadía: "Es el resumen de lo que yo quiero que mi hija aprenda. Un mensaje para toda la humanidad de solidaridad y de fraternidad".

'Io Sì' se impuso a 'Fight for you (Judas and the Black Messiah), 'Hear My Voice' (El juicio de los 7 de Chicago), 'Speak Now' (Una noche en Miami...) y 'Tigress & Tweed' (Los Estados Unidos contra Billie Holliday).

'La vida por delante' -dirigida por Edoardo Ponti y protagonizada por su madre, Sofía Loren- narra cómo una superviviente del Holocausto cuida de niños abandonados.

Este filme, que supone el regreso de Sofía Loren a la gran pantalla a sus 86 años, optaba también en los Globos de Oro a la mejor película en lengua extranjera, categoría en la que finalmente se impuso 'Minari. Historia de mi familia' (EE.UU., pero con diálogos en coreano e inglés).