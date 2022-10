Bill Murray, acusado de nuevo de acoso por su comportamiento inapropiado en el set de rodaje

No parece que el rodaje de Being Mortals vaya a retomarse pronto dado que siguen llegando más denuncias sobre el comportamiento inapropiado de Bill Murray con varias mujeres del set.

En abril, hubo una denuncia contra el actor por tocamientos no consentidos. Una fuente cercana relató en Page Six: "Puso un brazo alrededor de una mujer, le tocó el cabello, le tiró de la cola de caballo, pero siempre de una manera cómica. Es una fina línea y todo el mundo quiere a Bill, pero, aunque su conducta no sea ilegal, algunas mujeres se sintieron incómodas y él cruzó la línea".

Poco después, Bill Murray se defendió: "Hice algo que pensé que sería divertido, pero no fue tomado así. La compañía quería hacer lo correcto, así que querían comprobarlo todo, investigarlo y por eso pararon la producción". Además agregó: "El mundo es muy distinto a cómo era cuando yo era un niño. Ya sabes, lo que antes parecía divertido no tiene porque resultar gracioso ahora. Las cosas cambian, así que es importante para mí aprender. Y creo que lo más importante es que la otra persona esté bien. Lo he pensado bien, y si la otra persona no está bien, entonces no importa lo que pase conmigo".

Parecía que todo quedaría ahí y que el actor y la productora de la película hablarían para ponerse de acuerdo y continuar el rodaje, sin embargo, diferentes medios estadounidenses se han hecho eco de nuevas acusaciones.

Las nuevas acusaciones contra Bill Murray

El medio de comunicación Puck ha recibido un informe sobre la situación de Murray en el que se explica que el actor pagó hasta cien mil dólares a una mujer del equipo mucho más joven que él para besarla y ponerse a horcajadas sobre ella. Según el medio, la joven estaba "horrorizada" porque sus acciones "eran completamente sexuales".

Por otro lado el medio Deadline, ha compartido que ha habido más acusaciones contra el actor inmediatamente después de que Puck diera a conocer la información, como es por ejemplo el caso de Jenna Davis.

La actriz coprotagonista en No tengo Cambio contó en sus memorias que Bill Murray le insistió en darle un masaje en la espalda. Después de rechazarlo varias veces, Jenna Davis aceptó para no armar conflicto en el set. Además, cuenta que el actor le gritaba mucho durante el rodaje delante de todo el mundo.

Pero no solo las mujeres acusan a Bill Murray de mala conducta. El actor y comediante Seth Green dijo que cuando él tenía 9 años Murray montó en cólera porque el pequeño estaba sentado en "su silla": "Me cogió por los tobillos, me sostuvo bocabajo, me puso encima de un cubo de basura y me dijo 'La basura va al cubo de la basura'".

El productor Dan Scheneider también ha hablado en contra del actor, asegura que Murray odiaba a todos los miembros de Saturday Night Live, por ello les trataba mal y les gritaba.

Los ángeles de Charlie y Lucy Liu

Esta no es la primera polémica que protagoniza Bill Murray. Hace aproximadamente un año Lucy Liu contó que el actor la insultó durante el rodaje de Los ángeles de Charlie.

Liu comentó: "Mientras hacemos la escena, Bill comienza a lanzar insultos y no voy a entrar en detalles, pero siguió y siguió. Yo estaba como, 'Wow, parece que me está mirando directamente'. No podía creer que los comentarios pudieran ser hacia mí, porque ¿Qué tengo que ver con algo importante en ese momento? Literalmente muevo la mirada alrededor de mi hombro, como, ¿con quién está hablando detrás de mí? Le digo: 'Lo siento mucho. ¿Me estás hablando?'. Y claramente, lo estaba, porque entonces comenzó a convertirse en una comunicación uno a uno ".

También agregó: "Parte del lenguaje era imperdonable e inaceptable, y no me iba a quedar sentada ahí y aceptarlo. Entonces, sí, me defendí y no me arrepiento, porque no importa dónde estés o de dónde vengas, no hay necesidad de condescender o de menospreciar a otras personas. Y yo no me retiraría, ni debería hacerlo".

A pesar de esta discusión, la actriz asegura que ya no tiene ningún problema con Murray y que desde entonces sus encuentros han sido agradables.