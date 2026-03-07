Eva Soriano explica su error en 'El Desafío': "Mi plan era el de un loco"

Después de una gala complicada por la prueba de la Apnea, Eva Soriano protagonizó en la novena gala de El Desafío el último duelo de la temporada junto a María José Campanario.

La presentadora de Cuerpos especiales se enfrentó a su compañera en El Puente. "Tengo un problema con la izquierda y la derecha, por lo que tengo un plan infalble que es escrbírmelo en las manos", expuso la cómica antes de someterse a la prueba de memoria.

La competitividad de Eva Soriano no tardó en aflorar, asegurando que podría hacer "el récord de todas las ediciones". Sin embargo, en el ensayo acabó cayendo, lo que entende como "una metáfora del programa": "Mi paso por este programa es 'Fracaso. El musical'".

"Creo en la remontada y creo en los sueños", defendió Soriano antes de la prueba. Muy "expentante", la catalana puso todas sus ganas en superar El Puente ante una plantilla en forma de rejol.

Y el resultado no fue el esperado: Soriano cayó en el cuarto salto. "Me da igual, ¿qué es lo peor que me pueda pasar, que me den dos 2? Seguramente me baje la clasficación general", lanzó con ironía tras fracasar en la prueba.

La estrategia de Eva Soriano, fallida

"Ya sé lo que ha pasado. Mi plan era el de un loco. Como voy la última he pensado en hacerlo rápido, porque pase lo que pase esta prueba se puntúa con una nota de mierda", compartió ante el jurado y el público.

Su plan era hacerlo en tiempo récord precisamente por luchar por la remontada: "El ir rápido ha hecho que no contara bien y ahí he caído, pero no pasa nada porque estoy preparada para perder".

Finalmente, tanto Santiago Segura, Plar Rubio y Juan del Val la puntuaron con un 2: 6 puntos en total. "Esto lo que demuestra es que cuandor crees que cuando has tocado fondo puedes tocar aún mnás fondo siendo una mierda", pronunció ella con mucho humor.

Así, tras la Gala 9 de El Desafío, Eva Soriano ocupa el último puesto en la clasificación general con 88 puntos.