La condición feminista de Jessica Chastain para desnudarse en ‘Secretos de un matrimonio'

Secretos de un matrimonio ha sido una de las series triunfadoras del último mes tras su lanzamiento en HBO.

La nueva apuesta de la plataforma de streaming narra la historia de Mira (Jessica Chastain) y Jonathan (Oscar Isaac), una pareja que rompe con los cánones de lo que consideramos habitual y que ha dejado atrás el amor que se profesaban tras más de una década de matrimonio, estancados en una relación abocada al fracaso.

La química entre la pareja de protagonistas, de hecho, no ha pasado desapercibida para la audiencia, que ya comenzó a elucubrar sobre la verdadera naturaleza detrás de la relación de Jessica Chastain y Oscar Isaac. Un gesto muy íntimo de ambos en la alfombra roja de estreno hizo saltar todas las alarmas, aunque finalmente no quedó en más que un chascarrillo.

La serie, remake de la famosa película de Ingmar Bergman de los años 70, ha sabido retratar con la misma exactitud que el director sueco el derrumbe de un matrimonio y ha hecho que muchos espectadores se replanteen realmente lo que hay detrás de su relación.

Una serie que lucha contra los cánones

En esta miniserie de cinco capítulos, Chastain encarna a una ejecutiva muy prestigiosa dedicada absolutamente a su trabajo mientras que Isaac no es más que un profesor de filosofía, que ama a su hija y a su mujer, y que ha apartado su carrera profesional para dedicarse a su familia mientras su esposa persigue sus altas aspiraciones laborales.

Con esta premisa, la serie comienza a eludir los roles de género impuestos por la sociedad y lucha contra los cánones. No solo es el hombre el encargado de la casa y de los niños –un rol que siempre se ha otorgado a la mujer–, sino que la serie también ha incluido otras reivindicaciones que luchan contra el machismo en la industria cinematográfica.

La condición de Jessica Chastain para las escenas de desnudos

Así, la actriz revelaba cuál fue la condición que exigió durante los rodajes para aparecer sin ropa ante las cámaras. Y es que, aunque Chastain no tiene ningún reparo a la hora de grabar escenas de desnudos, ha incidido en la necesidad de ir "equilibrando" estas peticiones en Hollywood.

De hecho, según un estudio del Estatus de las Mujeres y Niñas en California realizado en 2016, las mujeres tienen tres veces más probabilidad de aparecer desnudas en las películas hechas en Hollywood que los hombres.

Por ello, Chastain pidió que las escenas que ella grabara sin ropa también tuviera que hacerlas su coprotagonista masculino. “Dije al principio, 'Me siento cómoda con toda la desnudez, pero cualquier parte de mi cuerpo que muestres, vas a tener que mostrar lo mismo con Oscar'”, explicó la actriz en el programa The View.

La intérprete estadounidense aparece desnuda en una escena de ducha en el segundo episodio de la miniserie, mientras que su compañero de reparto hace lo propio en el capítulo cuatro.

El desnudo frontal de Oscar Isaac que rompe tabúes

Este desnudo frontal de Oscar Isaac ha sido uno de los temas más comentados de las últimas semanas, por su rareza causada por la falta de ellos en las películas y series de Hollywood. En el episodio, la escena en cuestión culmina con un plano explícito del pene del protagonista, con la cámara siguiéndolo hasta la ducha.

Aún así, la aparición de este desnudo fue toda una sorpresa para el actor, que a pesar de haber grabado la escena, no sabía si finalmente aparecería en la serie. Fueron unos amigos suyos los que acabaron por contárselo.

"Te envían las cosas para mirar y dices, 'Está bien, estoy bien con eso'", dijo el actor de 42 años, conocido por su aparición en Star Wars y Dune. "Pero lo vi en una computadora portátil bastante oscura y no me di cuenta de lo que estaba sucediendo allí, hasta que todo el mundo sólo hablaba de eso", compartió.

Un momento íntimo que fue retratado con mucha elegancia, a pesar de la rudeza de la escena, y que ha contribuido a la hora de romper el tabú de la desnudez masculina en la ficción.