"Cuando comencé no me dejaban decir la palabra 'gay'": Ellen DeGeneres dice adiós tras 20 años en televisión

Adiós a una de las presentadoras de televisión más icónicas de la historia y abanderada de la lucha LGTB. Ellen DeGeneres se despide de su programa tras 20 años: "Nadie pensó que funcionaría, no porque fuera un tipo diferente de show, sino porque yo era diferente".

Toca despedirse de una de las grandes presentadoras estadounidenses e icono de la lucha LGTB, como lo es Ellen DeGeneres. Después de veinte años de emisión de 'The Ellen DeGeneres Show', la cómica ha decidido terminar con su programa y tomarse un descanso.

En el comienzo de su último programa, que se ha emitido este jueves, Ellen ha dado un emotivo monólogo para despedirse en el que no ha podido contener las lágrimas.

"Bienvenidos a nuestro último show. Entré aquí hace diecinueve años y dije que este era el comienzo de una relación. Y hoy no es el final de una relación, es más bien un pequeño descanso", ha comenzado, pero destacando que se tratará solo de una pausa, no un adiós definitivo a la televisión.

La cómica fue una de las primeras mujeres que reveló su orientación sexualidad y le ha costado varios disgustos a lo largo de su carrera por la discriminación sufrida: "Hace veinte años, cuando intentamos vender este programa, nadie pensó que funcionaría, no porque fuera un tipo diferente de programa, sino porque yo era diferente. Muy pocas cadenas querían comprar el programa y aquí estamos veinte años después, celebrando juntos este increíble viaje".

Además, incluso ha revelado las prohibiciones que tenía durante sus primeros años: "Cuando comenzamos este programa, no se me permitía decir "gay" en el programa. Lo decía mucho en casa. '¿Qué vamos a tener para nuestro desayuno gay?' O 'pásame la sal gay' o '¿Alguien ha visto el control remoto gay?', cosas así".

"No podía decir 'nosotros', porque eso implicaba que estaba con alguien. Claro que no podía decir esposa, eso es porque no era legal que las personas homosexuales se casaran. Y ahora digo esposa todo el tiempo", ha detallado hablando sobre su mujer Portia de Rossi, con la que mantiene una relación desde 2008.

"Hace veinticinco años cancelaron mi sitcom porque no querían que una lesbiana estuviera en horario de máxima audiencia una vez a la semana. Así que dije 'Ok, estaré de día todos los días, ¿qué tal eso?'", ha recalcado, haciendo alusión a que su anterior programa 'The Ellen Show' prescindió de ella por su orientación sexual.

Por eso, ha terminado entre lágrimas con estas palabras: "Qué hermoso viaje que hemos hecho juntos. Si este espectáculo te ha hecho sonreír, si te ha animado cuando estás en un período de algún tipo de dolor, algún tipo de tristeza, cualquier cosa por la que estés pasando, entonces he hecho mi trabajo. Gracias a esta plataforma hemos podido cambiar la vida de las personas. Este espectáculo ha cambiado mi vida para siempre. Es la mejor experiencia que he tenido, más allá de mi imaginación más salvaje".

Ellen DeGeneres tuvo como última invitada a Jennifer Aniston, que también fue la primera persona que acudió a dar una entrevista a su programa. Se trató, según la cómica, de una increíble forma de cerrar el círculo que comenzó hace casi 20 años.

Este fin no es una noticia inesperada, ya que a finales de 2021 comunicó que se despedía de su show. En principio, debía finalizar en 2019, pero lo prorrogó hasta 2022: "Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, ya no es un desafío para mí".

Sin duda, 'The Ellen DeGeneres Show' ha sido un éxito en antena , ha ganado 61 Emmy y concentraba unos 2,5 millones de espectadores diarios.

No obstante, desde 2019 ha experimentado una fuerte crisis de audiencia después de que varios empleados denunciaran "racismo y cultura de trabajo tóxica". Tras una oleada de críticas, la cómica mandó una carta en 2021 pidiendo perdón, pero fue suficiente para recuperar su buena imagen.