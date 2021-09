Clases LGTBIQ+: qué es la orientación sexual, a qué se debe y cuál es la diferencia con conducta sexual

Tras un fin de semana de manifestaciones homófobas en Madrid, con los prejuicios que estas conllevan, en Cuerpos especiales hemos querido aprovechar la visita de nuestro psicólogo Santos Solano para romper estereotipos y acabar con ideas erróneas aún demasiado extendidas que llevan a frases como 'es vicio', 'es una fase o 'es una enfermedad'-

"¿A qué nos referimos con orientación sexual?", ha sido la primera pregunta con la que Eva Soriano e Iggy Rubín han querido arrancar la conversación del martes, que ha servido para aclarar muchos conceptos, tanto a ellos como a la audiencia.

¿Qué es la orientación sexual?

"Si hablamos de orientación sexual lo que nos viene a la cabeza es ser heterosexual, cuando un hombre se siente atraído por una mujer y una mujer, por un hombre. También tenemos en la cabeza en qué consiste la homosexualidad, hombres que se sienten atraídos por hombres, mujeres que se sienten atraídas por mujeres. Y bisexual, cuando me siento atraído por mi mismo género y distintos géneros. Pero dentro del espectro de la sexualidad sabemos que hay muchas más diversidades de orientación sexual. Lo más importante es entender en qué consiste, a qué nos referimos con orientación sexual".

"Lo importante es saber que no es una elección, que no son valores. La orientación sexual es la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva hacia otras personas. Hace referencia hacia qué personas sentimos atracción. Esto no se puede elegir".

¿Es lo mismo atracción sexual que conducta sexual?

No. Puedes tener una orientación sexual pero no tienes por qué transformarlo en conducta o no. Lo importante es la atracción y tú no eliges.

¿Se puede elegir la orientación sexual?

"Claramente no. No es que no puedas elegir, es que no la puedes cambiar. Tú no puede elegir tu orientación sexual, igual que no puedes elegir cuánto vas a medir o cómo de grandes van a ser tus ojos".

¿Qué determina nuestra orientación sexual?

"A nivel científico sabemos que se debe a una interacción de muchas variables de origen biológico, cognitivo, emocional, psicológico y sobre todo también ambiental. Es una interacción y por eso no tenemos un gen único que cause la homosexualidad pero tampoco vas a ser cuestión de un trauma que tienes con tu padre o tu madre de la infancia. Es importante no caer en estos mitos. Recalco lo del gen porque hay veces que queremos defender la diversidad sexual en base a si es natural o no es natural. Que no esté causado con un gen, no quiere decir que no es natural".

¿La orientación sexual puede evolucionar?

La orientación sexual no cambia, peroro sí es verdad que con los años evoluciona y eso tiene que ver con el propio proceso de desarrollo de la orientación sexual. Esto va desde que uno es consciente de por qué personas puede sentirse atraído hasta que lo llega a integrar en su vida. También tiene que ver con que vivimos en una cultura que te educa en ser heterosexual, hay una presunción de la heterosexualidad. Parece que has nacido para serlo. Eso para las personas heterosexuales es fácil pero no para las personas con otras orientaciones sexuales, que tardan más en integrarlo de manera positiva.

¿Cuáles son las fases de desarrollo de la orientación sexual?

Hay una serie de fases por las que atraviesa la persona hasta desarrollar su orientación sexual.

Confusión

Exploración

Autoetiquetado

Búsquedas de personas afines (referentes)

Indagación sobre la cultura del colectivo

Comunicación de la orientación sexual al entorno (salir del armario)

Aceptación de la orientación

"Todas las personas suelen atravesar estas fases aunque no siempre en este orden, pero siempre que alguien se identifique en una de estas frases es parte del proceso y es normal".

¿Sirven de algo las terapias para contrarrestar tu orientación sexual?

Claro que no. Primero porque no es un problema, que además no tiene que ver con como tú actúas, va más allá. "Si yo soy una persona bisexual y sólo he estado con mujeres, no dejo de ser bisexual. Y si soy homosexual y estoy casado y tengo hijos, tampoco dejo de ser homosexual", explica. "El cómo actúan no es lo mismo que la orientación sexual y eso es importante entender por qué en lo que van estas terapias. Se puede conseguir a nivel psicológico que una persona se sienta culpable con su sexualidad, sí, pero eso no es una solución. Porque sí, puedes conseguir que una persona homosexual nunca tenga relaciones con alguien de su mismo sexo pero seguirá siendo homosexual".